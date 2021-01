San Valentino è ormai alle porte, è bene cominciare ad organizzarsi per rendere la giornata indimenticabile. Non è detto che per celebrare il vostro amore sia necessario prenotare una cena in un ristorante di lusso oppure organizzare un viaggio.

Anche una serata di San Valentino a casa può rivelarsi particolarmente romantica, con gli accorgimenti giusti, a riprova del fatto che l'importante non è il dove, ma con chi.

Per un giorno, mettete da parte gli amici e dedicatevi completamente alla vostra metà. Fate attenzione ai dettagli: scegliete gli accessori giusti per la tavola e ricreate un'atmosfera intima.

Seguendo alcuni piccoli consigli, potrete organizzare una giornata all'insegna della dolcezza e, perché no, anche della passione. E, così, anche il San Valentino 2021 sarà speciale e indimenticabile.

I fiori non possono mancare

Il modo più semplice per corteggiare una donna è regalarle dei fiori. Per questo, soprattutto a San Valentino, non possono mancare.

Potete far trovare loro una rosa al risveglio, oppure fare arrivare un meraviglioso bouquet a domicilio. Ricordatevi, però, che i fiori possono essere anche un perfetto addobbo per la casa.

Avete mai sentito parlare dei fiori stabilizzati? Si tratta di fiori trattati in modo da non appassire mai. L'effetto è assicurato. In alternativa, potete acquistare dei petali artificiali da spargere sul letto o sul pavimento.

E non è detto che dobbiate scegliere necessariamente le rose rosse. Potete acquistare la sua varietà preferita o puntare al messaggio che volete lanciare: quello che non riuscite a dire voi, può dirlo un omaggio floreale.

I cioccolatini sono sempre ben accetti

Se avete pensato ad un bouquet di fiori, non potete non accompagnarlo con una scatola di cioccolatini. Potete mettervi ai fornelli e preparli voi stessi. Oppure, potete acquistare una delle eleganti box che si trovano in commercio.

Alcuni marchi vi concendono di scegliere il gusto di cioccolatini che volete, altri sono già assemblati. La scelta è veramente molto varia.

Potete anche pensare di acquistare cioccolatini sfusi e creare una confezione personalizzata: per esempio, potete sfruttare un sacchetto da legare al bouquet. Insomma, anche con il più classico dei doni potete da sfogo alla vostra fantasia.

Fate attenzione all'arredamento

Anche l'occhio vuole la sua parte. Procuratevi alcuni accessori con cui abbellire l'arredamento della vostra casa. Trattandosi del giorno in cui si celebra l'amore, il coloro più appropriato è sicuramente il rosso; in realtà, però, potete scegliere ciò che più vi piace e che pensate possa colpire il vostro partner.

Che ne pensate dei palloncini a forma di cuore? Potete scegliere quelli all'elio, più grandi e scenografici, ma anche dei normali palloncini andranno benissimo. Non dovete comprarne a centinaia, va bene anche solo averne un paio, da sistemare vicino al tavolo della cucina o in soggiorno.

Anche qualcosa da appendere alla parete potrebbe fare effetto: una scritta, per esempio. Potete scegliere una scritta luminosa o degli stencil adesivi facili da staccare. Tutto dipende da quanto spazio avete a disposizione.

Ricordatevi però di non esagerare, non è necessario eccedere.

Affidate ad un bigliettino le vostre parole d'amore

Il giorno degli innamorati può essere anche l'occasione giusta per dire quello che non dite mai o troppo poco. Procuratevi un bigliettino e poi lasciate parlare il cuore.

Potete scegliere un bigliettino semplice, da richiudere con un adesivo a forma di cuore, oppure andare alla ricerca di qualcosa di elaborato. Che ne pensate di una pergamena? L'effetto sarà sicuramente elegante.

Se preferite qualcosa di meno serioso e più simpatico, date un'occhiata ai bigliettini 3D oppure un messagio che salti fuori all'improvviso e trasmetta parole dolci in modo ironico e divertente.

Anche in questo caso, il colore più consigliato è il rosso, ma non è detto che faccia al caso vostro.

Preparate una cena speciale

Un festeggiamento che si rispetti non può essere fatto senza cibo. Organizzate una cena romantica.

Per quanto riguarda il menù, avete diverse possibilità. Potete scegliere i suoi piatti preferiti, per essere certi che tutti sia gradito. Oppure potete scegliere ricette che vi ricordino momenti passati insieme: un piatto di pasta provato insieme durante un appuntamento, un dolce ordinato per festeggiare un evento speciale. Un'altra alternativa potrebbe essere quella scegliere pietanze completamente nuove, per puntare sull'effetto sorpresa. E, perché no, aggiungere qualche ingrediente afrodisiaco.

Ma non è tutto. Una volta deciso cosa servire in tavola, concentratevi su come apparecchiare. La scelta più semplice è quella di una tovaglia di carta bianca con dei cuoricini o altri rimandi romantici stampati, ma ci tante altre possibilità. Per esempio, potete acquistare una tovaglia completamente bianca e abbellirla con runner di pizzo rosso.

Oppure potete puntare suoi bicchieri e sui tovaglioli: che ne pensate di una coppia di calici personalizzata su cui far incidere i vostri nomi? E dei tovaglioli rossi o con disegni a tema?

Insomma, potete scegliere di fare le cose in grande o di concentrarvi solo sui dettagli.

Se non siete una coppia da cena formale e tavola imbandita, perché non pensare ad un picnic casalingo? Preparate una portata semplice e servitela su un vassoio. Sistemate una coperta sul pavimento e il gioco è fatto: non vi resta che mangiare chiacchierando o guardando il vostro film preferito.

Ricreate un'atmosfera intima giocando con le luci

Per creare un'atmosfera romatica, aiutatevi con le luci. La scelta più classica è quella della cena a lume di candele, ma non è detto che faccia al caso vostro.

Perché non fare qualcosa di diverso? Per esempio, potete acquistare una tenda luminosa da appendere alla parete del soggiorno o della camera da letto. O disseminare il pavimento di candele profumate e lumini a forma di cuore. Insieme ai petali di rosa, possono ricreare un effetto sorpresa davvero speciale.

Non dimenticate la musica

Che ne dite di un po' di musica di sottofondo mentre cenate? Potreste approfittarne anche per concedervi un ballo al centro del salotto, sulle note della vostra canzone.

Per la cena create una playlist ad hoc; inserite tutti i brani che vi hanno fatto compagnia durante i momenti più significativi della vostra relazione e che sono legati a dei momenti speciali.

Per la diffusione, potete utilizzare un giradischi: i modelli più recenti sono dotati anche di ingresso usb, non è detto che dobbiate procurarvi i dischi.

Oppure potete utilizzare il pc o il cellulare: collegandoli ad una cassa bluetooth, il risultato sarà comunque ottimo.

Organizzate giochi di società e maratone di serie tv

Dopo cena, è il momento di fare una maratona di film e serie tv. Preparatevi i popcorn, sistematevi sul divano con una copertina e cominciate.

Se non siete patiti del cinema e di Netflix, potete sfidarvi nei giochi di società. Ce ne sono diversi da poter fare in coppia. Se volete personalizzarlo, potete organizzare un quiz durante il quale ciascuno di voi dovrà rispondere a domande che riguardano l'altro. Siete davvero sicuri di conoscervi a fondo? Occhio a non finire col litigare, però.

Tra i giochi più classici, invece, ci sono sicuramente le carte. I tornei di burraco o scala quaranta possono essere più avvincenti di quanto si pensa. Oppure, potreste lanciarvi una sfida a Scarabeo o a Taboo. O, ancora, rispolverare il sempreverde gioco dei mimi. La scelta non manca.

Sfogliate la vostra storia attraverso l'album dei ricordi

Se siete romantici e nostalgici, potete organizzare un viaggio lungo il viale dei ricordi. Procuratevi un album di foto e riempitelo di foto, lettere, biglietti e tutto ciò che vi possa aiutare a ricostruire la vostra storia fin dal primo incontro.

Sarà un modo per ricordare quello che è stato e rendersi conto di quanta strada è stata fatta insieme. Potete personalizzare l'album come meglio credete. Oppure, se non avete molta fantasia, potete acquistarne uno già realizzato e aggiungere foto, didascalie e ricordi di una vita in due.

Concedetevi un momento di relax

Come concludere la serata. Prima di andare a letto, concedetevi un ultimo momento di relax; che ne dite di un bel bagno caldo? Riempite la vasca d'acqua e aggiungete oli profumati. Avete mai sentito parlare delle bombe da bagno? Sono delle palline di sapone che non solo profumano l'acqua e l'ambiente, ma servono a rilassarsi e a distendere i nervi.

Una volta immersi nella vasca, potete completare il tutto con un bel calice di vino. Vi sembrerà di essere in una vera e propria spa.