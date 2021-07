Samuele Crielesi, i tatuaggi del tentatore vicino a Natascia a Temptation Island Samuele Crielesi è il tentatore di Temptation Island che ha messo a rischio la storia d’amore di Natascia e Alessio. Fin dalla prima puntata ha messo in mostra la sua passione per i tatuaggi: ha il corpo quasi totalmente ricoperto da disegni indelebili e tutti hanno un significato simbolico e originale.

Samuele Crielesi è uno dei protagonisti di Temptation Island 2021, partecipa al programma nelle vesti di tentatore e fin dalla prima puntata si è avvicinato molto alla fidanzata Natascia, mettendo a rischio la sua storia d'amore con Alessio. A contraddistinguerlo sono bellezza mozzafiato, riccioli dorati e passione per i tatuaggi. Ha quasi tutto il corpo decorato con l'inchiostro indelebile ma in quanti hanno fatto caso ai disegni che ha impressi sulla pelle? Ecco quali sono i tattoo del tentatore e il loro profondo e originale significato simbolico.

La dedica ai nonni sulla schiena

Uno dei tatuaggi più appariscenti di Samuele è quello che gli ricopre completamente la schiena. Cosa raffigura? Due vecchini di spalle che passeggiano abbracciati. Come lui stesso ha spiegato sui social, è una dedica per i nonni, definiti "angeli miei": è da loro che ha ricevuto un amore incondizionato per una lunga parte della sua vita e ancora oggi non può che esserne riconoscente. Nonostante ad oggi possa nutrirsi solo di ricordi, non potrebbe sentirsi più felice di averli conosciuti.

Il tatuaggio della donna che bacia il teschio

Tra i tattoo più appariscenti di Samuele c'è quello al centro del petto che raffigura il volto di una donna che bacia un teschio. Non ne ha mai rivelato il significato ma potrebbe trattarsi di un sorta di fusione tra due simboli particolari. La donna è sinonimo di sensualità e di vita, mentre il teschio potrebbe simboleggia sia la morte che la fede. A completare il tattoo è il numero 17, probabilmente considerato "fortunato" dal tentatore.

Il tribale sulla gamba

La gamba destra del tentatore di Temptation Island è ricoperta dall'inchiostro indelebile. Cosa si è fatto tatuare? Un maxi tribale in stile polinesiano con intricati disegni geometrici sulla coscia e tre bracciali total black sul polpaccio. Probabilmente ha un valore puramente simbolico ma non si esclude che Samuele lo abbia associato a un momento importante della sua vita.

Il tattoo dedicato al cinema

Molti dei tattoo di Samuele sono dedicati a una grande passione, quella per il cinema. Non sorprende, dunque, che sul braccio destro si sia lasciato imprimere una pellicola con tanto di mini fotogrammi decorati. Il tatuaggio è stato poi completato con diversi omaggi a film e attori famosi sul resto delle braccia.

Dal ritratto di Totò alla scena de La vita è bella

Il braccio destro di Samuele è completamente dedicato al cinema, si è infatti fatto disegnare con l'inchiostro indelebile diversi simboli iconici legati al settore. Sulla parte esterna dell'avambraccio c'è il viso di Charlie Chaplin, nella parte interna il ritratto di Totò, mentre sulla spalla una scena de La Vita è bella con Roberto Benigni che parla con il piccolo Giosuè mentre indossa il pigiama a righe.

Il tatuaggio ispirato a Il silenzio degli innocenti

L'ultimo omaggio al cinema che Samuele porta sulla pelle è quello sulla pancia. In questa parte del corpo si è fatto tatuare l'iconica farfalla con il teschio nel mezzo, simbolo del film Il silenzio degli innocenti. Dopo l'esperienza a Temptation farà ancora visita al tatuatore?