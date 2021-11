Salmo ieri e oggi, dalla cresta ai capelli ossigenati: com’è cambiato il rapper Salmo è uno dei rapper e dei produttori italiani più amati e seguiti del nostro paese, in pochi però sanno che ha debuttato nella musica quando aveva solo 13 anni. Com’era agli esordi? Ecco le foto che mostrano l’incredibile trasformazione.

A cura di Valeria Paglionico

Salmo, nome d'arte di Maurizio Pisciottu, è il rapper e produttore di origini sarde diventato ormai un punto fermo della musica italiana. Ha debuttato quando aveva solo 13 anni ma ha raggiunto il successo all'inizio del 2000 e, nonostante sia passato più di un ventennio da allora, continua a essere super seguito. Oggi siamo abituati a vederlo con i tatuaggi sul viso e l'aria da bello e dannato, ma in quanti hanno visto una foto dei suoi esordi? Col passare del tempo il suo aspetto è cambiato molto e, complice la passione per degli hair look davvero originali, confrontando gli scatti di ieri e oggi sembra di essere di fronte una persona diversa.

L'evoluzione di stile di Salmo

Dagli esordi negli anni '90 a oggi Salmo non è solo cresciuto esteticamente e musicalmente, ha anche rivoluzionato in modo drastico il suo stile. Se a 19 anni sfoggiava i classici abiti da rapper ribelle, dalle t-shirt decorate con i nomi delle rock band ai berretti con la visiera, fino ad arrivare ai pantaloni over, oggi punta su dei look decisamente più ricercati, anche se non rinuncia mai a un tocco sopra le righe.

Salmo con i rasta nel 2017

Giacche dai bottoni gold, panciotti animalier, biker di pelle, camicie bianche portate con le bretelle, cappotti leopardati: il cantante ama essere eclettico, fondendo streetstyle e dettagli dall'eleganza senza tempo. Sul suo corpo non mancano i maxi tatuaggi, un segno indelebile di tutte le esperienze fatte nella vita.

Salmo con i capelli rossi

Salmo e la passione per gli hair look originali

C'è però qualcosa in particolare che ha fatto sì che Salmo rinnovasse con estrema frequenza il suo stile: la passione per gli hair look audaci e originali. Basta spulciare il profilo social per rendersi conto del fatto che, quando si parla di capelli, ha sempre amato giocare e sperimentare.

Salmo oggi

Quando era un ragazzino ha lasciato libero sfogo al suo animo ribelle, spaziando tra maxi creste con le punte rosse, un ciuffo arancione e dei rasta lunghissimi portati con delle rasature sui lati della chioma. Negli ultimi anni è rimasto a lungo fedele al biondo platino, mentre di recente sarebbe ritornato definitivamente al colore naturale, il castano scuro. Prossimamente sorprenderà i fan con qualche nuovo colpo di testa?