Salma Hayek sembra aver scoperto la ricetta segreta dell'elisir di "eterna giovinezza": sebbene abbia raggiunto i 54 anni, vanta ancora una forma fisica da urlo, tanto da fare invidia alle colleghe molto più giovani di lei. Certo, col passare del tempo il suo corpo è cambiato molto ma, nonostante ciò, non ha mai ceduto al ritocco estetico. In molti, però, hanno notato un piccolo dettaglio: rispetto agli esordi ha un seno decisamente più procace. Come ha fatto? La chirurgia non c'entra assolutamente nulla e ne va fiera. Stando a quanto dichiarato dall'attrice stessa, potrebbe capitare a ogni donna poiché sarebbe un naturale effetto della menopausa.

Gli effetti della menopausa sul corpo di Salma Hayek

Ospitata al talk show di Jada Pinkett Smith, Red Table Talk, Salma Hayek non ha avuto paura di parlare dei cambiamenti che il suo corpo ha subito con l'avanzare dell'età. Sebbene sia spesso finita al centro delle polemiche per dei presunti ritocchi, l'attrice urla a gran voce di avere un décolleté naturale. Come ha fatto a crescere dopo i 50 anni? Sarebbe stato un effetto dei cambiamenti fisiologici che il fisico femminile subisce quando entra in menopausa. "Molti dicono che mi sono rifatta il seno e non li biasimo per questo, perché in effetti il mio seno era più piccolo, come lo era anche il resto del mio corpo. In realtà il mio seno è cresciuto durante la menopausa, che ha effetti diversi da donna a donna", ha spiegato la Hayek.

"Il mio seno continua a crescere"

L'aumento del décolleté è stata una sorpresa anche per lei, fino a quel momento, infatti, aveva associato la menopausa solo alle vampate di calore e agli sbalzi d'umore, poi ha capito che questi non sono gli unici sintomi possibili ma semplicemente i più comuni. "Ci sono donne che si ritrovano con un seno più piccolo e altre invece che, quando ingrassano, hanno dei figli e li allattano o sono in menopausa, vedono aumentare anche il seno. Io sono una di queste: sono ingrassata, sono rimasta incinta e adesso sono in menopausa e il mio seno è diventato ogni volta più grosso e continua a crescere", ha continuato l'attrice. L'unico piccolo inconveniente di questa "trasformazione"? La schiena ne soffre. Insomma, Salma ha messo a tacere le malelingue con la sincerità, non avendo paura di parlare apertamente della sua menopausa.