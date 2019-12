Stanno per partire i saldi invernali 2020, il prossimo mese si darà il via al periodo dell'anno più atteso dalle fashion addicted, quello delle offerte di fine stagione, durante il quale si potranno trovare abiti e accessori a prezzi stracciati. Tutte quelle che non vedono l'ora di darsi allo shopping sfrenato, così da accaparrarsi finalmente i capi che avevano puntato fin dall'inizio della stagione, saranno liete di sapere che l'attesa è quasi finita, a partire dai primi giorni di gennaio praticamente in tutta Italia le vetrine dei negozi saranno invase dai prodotti in sconto. La data ufficiale in cui inizieranno le offerte è il 5 gennaio, anche se alcune regioni la anticiperanno al 4 gennaio, mentre termineranno tra il 15 febbraio e il 31 marzo a seconda delle scelte prese dai singoli comuni. Ecco il calendario ufficiale regione per regione e i consigli per fare acquisti nel modo giusto, evitando truffe e fregature.

Saldi invernali 2020, il calendario regione per regione

Abruzzo: dal 5 gennaio al 5 marzo 2020

Basilicata: dal 5 gennaio al 1 marzo 2020

Calabria: dal 4 gennaio al 3 marzo 2020

Campania: dal 4 gennaio al 3 marzo 2020

Emilia-Romagna: dal 5 gennaio al 5 marzo 2020

Friuli Venezia Giulia: dal 4 gennaio al 31 marzo 2020

Lazio: dal 4 gennaio al 15 febbraio 2020

Liguria: dal 4 gennaio al 17 febbraio 2020

Lombardia: dal 5 gennaio al 5 marzo 2020

Marche: dal 4 gennaio al 1 marzo 2020

Molise: dal 5 gennaio al 4 marzo 2020

Piemonte: dal 4 gennaio al 18 febbraio 2020

Puglia: dal 5 gennaio al 28 febbraio 2020

Sardegna: dal 4 gennaio al 4 marzo 2020

Sicilia: dal 5 gennaio 2020 e fine il 15 marzo 2020

Toscana: dal 5 gennaio al 15 marzo 2020

Trentino Alto-Adige: dal 4 gennaio al 15 febbraio 2020

Umbria: dal 5 gennaio al 4 marzo 2020

Veneto: dal 4 gennaio al 28 febbraio 2020

Valle d’Aosta: dal 5 gennaio al 31 marzo 2020

Saldi, i consigli per fare shopping

Fare shopping in periodo di saldi è l'ideale per chi vuole rifarsi l'armadio risparmiando ma, per evitare che i potenziali affari si trasformino in truffe, è necessario seguire una serie di consigli. È fondamentale innanzitutto fare un giro per i negozi prima dell'inizio delle svendite di fine stagione, così da conoscere i prezzi originali dei capi desiderati e capire se la percentuale di sconto applicata successivamente è davvero conveniente. L'ideale è puntare su abiti e accessori evergreen, ovvero che non passano mai di moda come i cappotti monocromatici, i maglioni di cachemire, i jeans skinny o comunque tutti i capi basic, così da poterli sfruttare anche negli anni successivi. Sarebbe utile controllare anche le buone condizioni del prodotto scelto prima di acquistarlo, in maniera tale da evitare i cambi. Come ultima cosa, sarebbe meglio non fidarsi dei commercianti che impediscono la prova del capo, bisogna sempre dare al cliente la possibilità di misurare e di sostituire la merce comprata.

Le regole da seguire in periodo di saldi

Nei primi giorni di svendite non bisogna sorprendersi se i capi vengono offerti con sconti del 20 o al massimo del 30%, solo con il passare del tempo si arriverà a percentuali maggiori, pari anche al 70-80%. La cosa che in pochi sanno è che i negozi devono seguire delle regole ben precise alla fine di ogni stagione, prima tra tutte quella di mettere in vendita solo i capi della collezione appena passata, ovvero quella invernale, e non avanzi di deposito o prodotti danneggiati. A essere offerti a prezzi stracciati dovrebbero essere soprattutto gli abiti e accessori "alla moda", cioè che seguono i trend del momento, visto che, se non venissero venduti entro un periodo limite, andrebbero incontro a deprezzamento. I prezzi iniziali, la percentuale di sconto applicata e la cifra da pagare devono essere fornite in modo trasparente, così come anche la divisione tra capi in offerta e capi della nuova collezione deve essere chiara. La merce comprata in svendita può essere sempre sostituita, a patto che sia nelle stesse condizioni di quando è stata acquistata. Quando si tratta di qualcosa di difettato, il negoziante è tenuto a sostituirlo, basta che gli si presenti lo scontrino o la ricevuta fiscale. Sarà poi lui a decidere se riparare, sostituire o ridurre ulteriormente il prezzo del prodotto. A questo punto, dunque, non resta che sbizzarrirsi con lo shopping, certi del fatto che si avranno finalmente tra le proprie mani i capi tanto desiderati.