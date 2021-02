A quale donna non è mai capitato di voler indossare un rossetto di una precisa nuance ma di non averlo a disposizione nella propria collezione di trucchi? Tutte quelle che si sono ritrovate a vivere un'esperienza simile sanno bene che si tratta di un dettaglio capace di rendere un look incompleto ma a partire da oggi possono dire addio a questo piccolo "disagio". Il motivo? È nato un dispositivo iper tecnologico che permette di dare vita al rossetto dei propri sogni ogni volta che se ne ha la necessità, tutto restando comodamente sedute a casa. Insomma, è arrivato il momento di dire addio alle code nei negozi e alle mani sporche per trovare la tonalità perfetta: grazie a Saint Laurent ogni sogno beauty potrà diventare realtà.

Il dispositivo per creare rossetti con l'intelligenza artificiale

L'ultima frontiera del rossetto "fai da te" si chiama Yves Saint Laurent Rouge Sur Mesure Powered by Perso ed è un'innovazione cosmetica originariamente sviluppata dal Technology Incubator di L’Oréal. La nota Maison francese l'ha personalizzata, rendendola unica e iconica attraverso i colori delle sue palette di make-up. Il dispositivo a uso domestico è in nero e oro e, anche se a primo impatto sembra quasi essere uno "strumento di tortura", una volta aperto si può mettere in moto la propria fantasia. In pochi minuti, infatti, si riuscirà a dare vita a un rossetto personalizzato sfruttando la potenza dell'intelligenza artificiale.

Come creare il rossetto dei propri sogni

All'interno della Yves Saint Laurent Rouge Sur Mesure Powered by Perso ci sono delle cartucce di colore che riprendono l’iconica palette di rossi, nude, aranci e fucsia di YSL, tutti colori che possono essere usati da soli o mixati per creare il rossetto personalizzato. Il risultato? Il sistema Perso darà vita a migliaia di tonalità del rossetto Velvet Cream Matte Finish di Saint Laurent. La griffe, inoltre, ha pensato proprio a tutto: per orientarsi in un mare quasi infinito di possibilità ha ideato anche un'app che aiuta le clienti a scegliere tra le varie opzioni di colore, permettendogli di provarle virtualmente. L'applicazione ha anche un servizio di "stylist virtuale" che, grazie a un preciso algoritmo, permette di coordinare la nuance del rossetto all'outfit. Quando costa il dispositivo? Per ora è disponibile solo negli Stati Uniti e viene venduto a 299 dollari (quasi 250 euro).