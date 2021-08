Sabrina Ghio ieri e oggi: com’è cambiata l’ex ballerina di Amici di Maria De Filippi Ricordate Sabrina Ghio? Nel 2004 ha debuttato in tv ad Amici di Maria De Filippi e fin dal primo momento si è distinta per bellezza e simpatia. Col passare del tempo è decisamente cambiata: ecco com’è oggi l’ex ballerina del talent di Canale 5.

A cura di Valeria Paglionico

Ricordate Sabrina Ghio? Era il 2004 quando ha debuttato in tv partecipando a una delle prime edizioni di Amici di Maria De Filippi, all'epoca riuscì ad arrivare alla finalissima ma alla fine si aggiudicò solo il secondo posto dopo Leon. Da allora non ha più abbandonato il mondo dello spettacolo: ha esordito al talent nei panni di ballerina, successivamente è diventata tronista di Uomini e Donne e oggi è un'influencer che conta quasi 800.000 followers. Tra i mille impegni professionali è diventata mamma, ha infatti avuto la figlia Penelope dall'ex marito Federico Manzolli, e oggi sarebbe super felice al fianco del nuovo fidanzato Carlo Negri.

Da Amici al successo social, la trasformazione di Sabrina

Ad Amici Sabrina è riuscita a conquistare il pubblico grazie alla sua bellezza e alla sua simpatia: all'epoca era biondissima, portava le extension e sfoggiava un originale taglio scalato come imponeva il trend del momento.

Sabrina Ghio nel 2012

Con il passare del tempo il suo aspetto è cambiato moltissimo ma, fatta eccezione per un breve periodo in cui è tornata al castano naturale (ovvero quando era incinta di Penelope), è rimasta fedele al color platino. Il dettaglio che è rimasto invariato? Nonostante il passare degli anni e la gravidanza, l'ex ballerina vanta sempre una forma fisica mozzafiato e degli addominali super scolpiti.

Sabrina Ghio è rifatta?

Sabrina Ghio è spesso finita al centro delle polemiche, in molti l'hanno accusata di aver abusato della chirurgia plastica, stravolgendo il suo aspetto. Non ha mai nascosto di essersi rifatta il seno, aggiungendo qualche taglia al décolleté, ma per il resto ci tiene a precisare di essere assolutamente naturale.

Sabrina Ghio oggi

Quando era sul trono di Uomini e Donne non esitò a dichiarare: "Gli zigomi sono miei. Vicino agli occhi si vedono le rughe d’espressione, quindi non ho messo niente. Faccio solo le punturine alle labbra. A 18 anni ero più piccola, mangiavo di più e il viso sembrava più tondo”. Insomma, la trasformazione di Sabrina è legata solo alla crescita: oggi è una donna più matura rispetto agli esordi e anche il suo volto e il suo aspetto fisico lo dimostrano.