Sabrina Ghio da Amici al Roma Film Fest 2021: com’è diventata l’ex ballerina del talent Ieri sera si è tenuta la prima del film I Am Zlatan al Roma Film Fest e tra gli ospiti speciali c’era anche Sabrina Ghio, l’ex ballerina di Amici. In quanti la ricordano agli esordi al talent di Canale 5? Ecco le foto che mostrano l’incredibile trasformazione.

A cura di Valeria Paglionico

Sabrina Ghio è stata una delle ballerine più amate della storia di Amici di Maria De Filippi, tanto che, nonostante siano passati anni dal suo debutto televisivo, continua a essere sempre sulla cresta dell'onda, basti pensare al fatto che è diventata anche tronista a Uomini e Donne. Era il 2004 quando ha partecipato al talent (dove si è classificata al secondo posto dopo Leon), all'epoca era giovanissima e il suo aspetto era decisamente diverso rispetto a oggi. Com'è diventata? Basta guardare le foto del suo red carpet al Roma Film Fest 2021 per capirlo: ecco gli scatti che mostrano l'incredibile trasformazione dell'influencer.

Sabrina Ghio ieri e oggi

Ricordate Sabrina Ghio ai tempi di Amici? In più di 10 anni il suo aspetto è cambiato molto e non solo perché è cresciuta e perché è diventata mamma di Penelope, si è anche sottoposta a un ritocchino al seno. Per il resto, però, fatta eccezione per qualche punturina alle labbra, urla a gran voce di essere rimasta naturale. Il motivo per cui sembra essere un'altra persona? Ai tempi del talent aveva poco più di 20 anni, mangiava di più e dunque il suo viso sembrava essere più tondo. Come se non bastasse, portava i capelli biondissimi con le extension, mentre oggi preferisce delle sfumature più vicine al suo colore naturale. Il dettaglio che è rimasto invariato? Continua a vantare una forma fisica mozzafiato.

Sabrina Ghio nel 2018

Sabrina Ghio, il look scintillante al Roma Film Fest 2021

Giovedì 21 ottobre si è tenuta la prima del film I Am Zlatan al Roma Film Fest e tra gli ospiti speciali che hanno calcato il red carpet c'era anche Sabrina Ghio. L'ex ballerina di Amici è apparsa meravigliosa in un look scintillante e sensuale firmato Laura Biagiotti.

Sabrina Ghio in Laura Biagiotti al Roma Film Fest

Ha infatti indossato un tubino alla caviglia ricoperto di mini cristalli, un modello trasparente e a maniche lunghe che sotto portava una sottana color carne che lasciava pochissimo spazio all'immaginazione. Per completare il tutto ha scelto un paio di sandali con il tacco a spillo in nero, una clutch bag coordinata e un audace rossetto boerdeax. Sebbene sia cresciuta e cambiata, non continua forse a essere splendida?