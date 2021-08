Sabrina Ferilli in vacanza col bikini a fiori: a 57 anni è in forma smagliante Sabrina Ferilli si sta godendo le vacanze estive tra mare e relax e sui social non ha potuto fare a meno di documentare una delle sue giornate tipo. Non ha esitato a lasciarsi immortalare in costume, dando prova di vantare una forma fisica smagliante alla soglia dei 60 anni.

A cura di Valeria Paglionico

Manca meno di un mese alla fine dell'estate 2021 ma sono ancora moltissime le star che sembrano non aver alcuna intenzione di tornare in città. Tra loro c'è Sabrina Ferilli, che sui social non può fare a meno di documentare le sue giornate di fine agosto passate tra mare, relax e gite in barca. Nelle ultime ore si è mostrata alle prese con una "lettura da spiaggia" e ne ha approfittato per seguire uno dei trend più gettonati di stagione, quello del bikini a fiori. L'attrice ha così dimostrato di essere una vera e propria icona di stile e di non temere affatto l'età che avanza: nonostante sia arrivata alla soglia dei 60 anni, vanta ancora una forma fisica da urlo.

Il bikini trendy di Sabrina Ferilli

Sabrina Ferilli non ha resistito alla tentazione di documentare le vacanze estive sui social e da qualche settimana a questa parte si è mostrata spesso rilassata e raggiante tra mare cristallino, panorami da sogno e comodi look balneari. Nelle ultime ore si è concessa una gita in barca, lasciandosi immortalare in costume alle prese con la lettura. Ha seguito il trend dei bikini floreali, optando per un due pezzi sui toni del rosso col micro slip con i laccetti laterali e reggiseno col ferretto. Ha detto addio alle pieghe elaborate e ha lasciato i capelli asciugarsi al sole, sfoggiando delle naturali beach waves. Non ha rinunciato al make-up sugli occhi, anche se, rispetto a quando appare in tv, ha puntato tutto su un trucco appena accennato.

Sabrina Ferilli, a quasi 60 anni è icona di bellezza

È da oltre 30 anni che Sabrina Ferilli è tra le donne più amate dello spettacolo italiano ma, nonostante ciò, continua a essere un'indiscussa icona di splendore e sensualità. Fin dagli esordi ha incantato tutti con le sue forme mozzafiato e con la sua bellezza tipicamente mediterranea, dando prova di non avere nulla da invidiare alle star internazionali. Ad oggi, sebbene abbia raggiunto i 57 anni, non ha perso il fascino e lo charme che da sempre la caratterizzano, anzi, a giudicare dall'ultima foto in bikini, potrebbe fare tranquillamente concorrenza alle giovanissime. Qual è il suo segreto? La genuinità: nonostante il successo, è rimasta orgogliosamente semplice, naturale e "come mamma l'ha fatta".