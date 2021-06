Sabrina Ferilli è una delle donne più amate della tv italiana e, nonostante abbia raggiunto il successo sul finire degli anni '80, ancora oggi continua a spopolare con la sua bellezza e con la sua simpatia. È stata capace di reinventarsi, dimostrando di essere non solo un sex symbol e un'attrice talentuosa ma anche una donna grintosa e con carattere da vendere capace di ricoprire alla perfezione anche i panni di giudice e di opinionista. Il dettaglio che non è assolutamente cambiato col passare del tempo? Nonostante i 56 anni, Sabrina è ancora meravigliosa. Nelle ultime ore ha trovato un modo davvero speciale per augurare una buona estate ai suoi fan: ha rispolverato una foto in bikini del passato, infiammando letteralmente i social.

La foto di Sabrina Ferilli da giovane

"Solstizio d’estate, buona estate a tutti…Una foto di me in estate di un po’ di anni fa!", con queste parole Sabrina Ferilli ha postato sui social uno scatto ad alto carico sensuale. Non si tratta, però, di un'immagine attuale, proviene da un vecchio album dei ricordi e la mostra in una versione super provocante. L'attrice appare a figura intera con indosso un bikini verde effetto metallizzato, un modello con il reggiseno a triangolo e uno slip micro e sgambatissimo. All'epoca portava il mullet cut scalato con la frangia, esaltava la bocca con una linea di matita molto marcata e non esitata a mettere in mostra la silhouette mozzafiato che ancora la contraddistingue.

Come si tiene in forma Sabrina Ferilli

Nello scatto del passato Sabrina avrà avuto poco più di 20 anni ed è chiaro che corpo da urlo e fascino senza limite sono stati sempre i suoi "marchi di fabbrica". Oggi di anni ne ha 56 ma continua a vantare un corpo incredibile. Come fa a tenersi in forma? Nessuna dieta estrema e restrittiva, segue una normale alimentazione mediterranea, mangiando in modo sano ed equilibrato. Si impegna molto in palestra, si dedica all'attività fisica 4 volte alla settimana ed è proprio in questo modo che riesce a non privarsi di nulla a tavola. I risultati? Sono abbastanza evidenti ogni volta che appare in tv. Quante sono le donne che vorrebbero superare i 50 anni in forma tanto smagliante?