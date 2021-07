Meghan Markle ha cambiato in modo drastico la vita del principe Harry e non solo perché gli ha fatto "mettere la testa apposto" sposandolo, gli ha permesso anche di crearsi una famiglia, rendendolo papà di due splendidi bimbi, Archie e Lilibet Diana. L'unico piccolo "inconveniente"? I due, stanchi delle critiche e delle continue attenzioni dei media, hanno detto addo ai Royals, trasferendosi stabilmente in America. Negli ultimi mesi si è scoperto che dietro quel "divorzio" c'erano motivazioni ben più gravi, dagli screzi con i Windsor alle accuse razziste, ed è chiaro che alla luce di ciò la scelta all'apparenza insolita risulta molto più sensata. Di recente sono emerse nuove verità sulla questione: l'ex attrice non sarebbe mai stata vista di buon occhio a corte.

Le prime impressioni dei Royals su Meghan Markle

Su Meghan Markle ne sono state dette di tutti i colori da quando è entrata ufficialmente nella Royal Family e oggi, nonostante si sia allontanata dai riflettori, si continua a parlare di lei. Secondo un nuovo documentario di Itv intitolato Harry and William: What Went Wrong, fin da quando arrivò a Buckingham Palace venne considerata "sgradevole", "poco prevedibile" e tutt'altro che affascinante. Addirittura l’esperta reale Penny Junor ha dichiarato: "Meghan ha arruffato le piume fin dal giorno in cui Harry la presentò agli augusti parenti come sua fidanzata e col passare dei giorni le cose non sono migliorate". Di cosa è stata accusata la Duchessa? Di avere un piano ben preciso per raggiungere uno status sociale più elevato.

Perché i sudditi non hanno mai amato Meghan

A rivelare un ulteriore dettaglio inquietante sulla storia di Meghan è stato Robert Lacey, autore di Battle of brothers, che all'interno del suo libro ha parlato di un presunto screzio con William. In un momento di rabbia quest'ultimo avrebbe urlato: "Ma guarda come quella dannata donna ha trattato il mio staff. È spietata". Insomma, che siano accuse fondate o semplicemente dicerie, è chiaro che tra la Markle e i Royals le cose non sono mai andate a gonfie vele. Il motivo per cui i sudditi hanno sempre sostenuto i Windsor? Hanno creduto che la Duchessa avesse un approccio un po' troppo da celebrità nonostante i membri della famiglia reale non debbano essere considerate star. Aconfermare l'ipotesi è poi arrivata l'intervista a Oprah, definita un insieme di "confessioni adatte alla privacy del divano di uno psichiatra".