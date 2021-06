Amici di Maria De Filippi è stato tra i programmi più seguiti del 2021, tanto che, nonostante sia terminato da più di un mese, i suoi protagonisti continuano a essere amatissimi sui social. Nelle ultime ore i fan del programma sono stati lieti di assistere a una mini reunion del team Cucca-risa. Il motivo per cui alcuni dei ballerini e dei cantanti si sono rincontrati è molto semplice: Rosa Di Grazia ha celebrato il suo compleanno. Per l'occasione la ballerina è partita alla volta di Roma, è proprio tra le strade della capitale che ha riabbracciato i suoi più cari compagni di avventura, ovvero Martina Miliddi, Alessandro Cavallo e Raffaele Renda. Come ha festeggiato? Con una cena in loro compagnia e con un look perfetto per l'estate 2021.

Il team Cucca-risa si è riunito

Dopo aver passato diverse settimane a distanza, alcuni dei protagonisti di Amici si sono riuniti. Martina e il fidanzato Raffaele, Alessandro e Rosa si sono immortali tra le strade di Roma alle prese con passeggiate e cene di compleanno, non perdendo occasione per fare riferimento al team Cucca-risa, ovvero la squadra a cui appartenevano durante la fase finale del programma. Il legame che si è instaurato tra loro è davvero solido e profondo e a dimostrarlo sono le numerose Stories condivise sui social, nelle quali appaiono sorridenti e spensierate. Quale migliore occasione di questa per organizzare un mini party di compleanno?

in foto: Rosa Di Grazia festeggia il compleanno

Rosa Di Grazia, il look per il compleanno

La vera protagonista della reunion di Amici è stata Rosa, che allo scoccare della mezzanotte del 29 giugno ha stappato lo spumante sulle note di Tanti auguri a te. Poteva mai rinunciare allo stile per un'occasione tanto speciale? Assolutamente no e ha indossato il completo must-have dell'estate. La ballerina ha seguito diversi trend di stagione, sfoggiando pantaloni palazzo e crop top a portafoglio con le maniche a palloncino, due capi coordinati in celeste neon. Per completare il tutto ha scelto una cascata di mini collane gold e ha poi tenuto i capelli legati in uno chignon tiratissimo. La ballerina riuscirà a diventare anche un'icona fashion?