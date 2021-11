Rihanna torna alle Barbados: incontra il Presidente in arancione e con la schiena nuda Rihanna è stata eletta National Hero durante la cerimonia di inaugurazione presidenziale alle Barbados. Per incontrare il Presidente e il Primo Ministro del suo paese natale ha puntato tutto sulla sensualità, apparendo splendida e iper femminile con indosso un sinuoso abito arancione che le ha lasciato la schiena nuda.

A cura di Valeria Paglionico

Le isole Barbados sono diventate una Repubblica, hanno interrotto i legami politici e cerimoniali con il Regno Unito, anche se al momento rimangono ancora nel Commonwealth. Per celebrare l'evento è stata organizzata una cerimonia di inaugurazione presidenziale e tra gli ospiti non poteva mancare Rihanna. È la star più famosa al mondo nata nel paese ed è per questo che è stata nominata National Hero dal Primo Ministro Mia Mottley. Quest'ultima per renderle omaggio ha dichiarato: "Possa tu continuare a brillare come un diamante e continuare a portare onore alla nazione con le tue parole e con le tue azioni".

L'abito di seta di Rihanna

Per un evento tanto importante per il suo paese Rihanna poteva mai rinunciare allo stile? Assolutamente no, anche se ha detto no alle convenzioni, apparendo provocante e iper femminile piuttosto che formale e bon-ton. Ha incontrato il Presidente e il Primo Ministro delle Barbados con indosso un sinuoso abito di seta arancione firmato Bottega Veneta, un modello monospalla che le ha lasciato la schiena scoperta e che le ha fasciato la silhouette, mettendo in risalto la sua innata sensualità. A completare il tutto non potevano mancare i vertiginosi tacchi a spillo, per la precisione un paio di sandali in tinta.

Rihanna incontra il Primo Ministro con l’abito di Bottega Veneta

Rihanna, il nuovo look con le treccine

Qual è il dettaglio che ha fatto la differenza? L'hair look. Rihanna ha detto addio al mullet e alla chioma dalle lunghezze extra per passare a delle più originali treccine afro. Le ha portate legate in uno chignon alto, lasciandone cadere giusto un paio sul lato del viso, proprio come se fosseroun ciuffo. Insomma, la popstar è l'orgoglio delle Barbados e all'evento ufficiale ha dimostrato di non avere rivali in fatto di stile: sebbene si sia distaccata dalle formalità, è apparsa splendida, elegante e super sensuale.