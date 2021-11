Rihanna lancia il pigiama “rivelatore”: i pantaloni col taglio sul lato b sono i più sexy dell’inverno Rihanna ha lanciato la nuova collezione per l’inverno di Savage X Fenty, proponendo anche il pigiama più sexy di stagione. I pantaloni sono “rivelatori”: hanno infatti un taglio profondo sulla parte posteriore, dettaglio che lascia il lato b in bella mostra.

A cura di Valeria Paglionico

Sono lontani i tempi in cui Rihanna era una semplice cantante, si è presa una temporanea pausa dalla musica per darsi alla carriera di imprenditrice e la cosa le sta dando incredibili soddisfazioni, tanto che ad oggi è nella classifica delle donne più ricche al mondo. Ha fondato un suo marchio di lingerie chiamato Savage X Fenty e, tra sfilate evento e capi super sensuali, riesce sempre a lasciare i fan senza parole. Nelle ultime ore ha lanciato le nuove proposte per la stagione invernale e ad attirare le attenzioni del pubblico è stato un capo in particolare: un pigiama "rivelatore" che lascia ben poco all'immaginazione.

Il pigiama che lascia il lato b scoperto

Rihanna non è nuova alle provocazioni ma questa volta ha superato ogni limite. I red carpet e i palcoscenici internazionali non c'entrano nulla, semplicemente ha lanciato la nuova collezione di capi di lingerie Savage X Fenty, nella quale ha proposto il pigiama più sexy dell'inverno. Si tratta di un modello tartan declinato in diverse tonalità, da quella celeste e nera a quella gialla e nera, ha la casacca crop con i bottoni frontali e i pantaloni ampi. Se lo si guarda davanti sembra essere un comune look da notte ma sulla parte posteriore ha un taglio sui pantaloni così profondo da lasciare in bella vista il lato b. Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale del brand viene venduto a 51,77 euro.

Il pigiama di Savage X Fenty

Rihanna è testimonial di Savage X Fenty

La prima a sponsorizzare l'originale capo da notte è stata Rihanna che, come da tradizione, non esitato a sfoggiare i look della sua collezione. Questa volta ha realizzato un breve video con indosso il pigiama tartan, stando bene attenta a dare le spalle alla telecamera, così da lasciare in bella mostra il dettaglio "rivelatore" decorato col fiocchetto nero. Quello che c'è da chiedersi è: un look da notte per l'inverno di questo tipo sarà davvero efficace per combattere il freddo? L'unica cosa certa è che di sicuro riuscirà a esaltare l'innata sensualità di ogni donna, così come tutti i capi inclusivi e provocanti della linea ideata dalla popstar.