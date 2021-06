Rihanna non ha mai nascosto di avere una grande passione per i tatuaggi, tanto che dagli esordi a oggi ha coperto gran parte del suo corpo con disegni di ogni tipo, dalle stelline sul collo al maori sulla mano, fino ad arrivare alla dea di Iside sotto al seno. Così come ogni "comune mortale", anche lei pare che si sia pentita di alcuni segni impressi sulla pelle con l'inchiostro indelebile, anche se per fortuna ha trovato un modo perfetto per rimediare. Sebbene si sia ritrovata a "cancellare" la dedica all'ex fidanzato, a quanto pare non ha "perso il vizio" e ha coperto il vecchio disegno con un tattoo con cui ha reso omaggio al nuovo compagno.

Il tatuaggio di coppia con Drake

Era il 2016 quando Rihanna era fidanzata con Drake e, forse credendo che quella storia non avrebbe mai visto la fine, decise di fare un tatuaggio di coppia. Sia lei che il rapper chiesero al tatuatore di fiducia di imprimere lo stesso squalo mimetico sulla pelle, lei sulla caviglia, lui sul braccio destro, dando così a quel piccolo disegno un profondo significato simbolico. Di lì a poco, però, la loro relazione arrivò al capolinea ma nessuno dei due cancellò quella dolce dedica. Oggi però le cose sono cambiate e la popstar, probabilmente in segno d'amore verso il nuovo fidanzato, ha deciso di dire definitivamente addio a quel segno.

La storia d'amore di Rihanna e A$AP Rocky

Durante una delle ultime esibizioni di Rihanna i fan hanno notato un dettaglio molto particolare: sulla caviglia sinistra non ha più lo squalo, lo ha coperto con un bracciale total black dallo stile etnico realizzato sempre con l'inchiostro indelebile. Che nasconda un significato simbolico o meno, non importa, la cosa certa è che ha preso questa decisione per godersi al massimo la storia d'amore con il nuovo fidanzato A$AP Rocky. I due stanno insieme dal 2020 e, a giudicare dalla complicità che li unisce, sembrano essere innamoratissimi. Il rapper e produttore sarà contendo di non vedere più il tattoo dedicato a Drake sul corpo della fidanzata?