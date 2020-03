Il Coronavirus è stato dichiarato pandemia e praticamente in ogni parte del mondo è emergenza, tanto che sono moltissimi i paesi che hanno attuato le stesse misure drastiche approvate in Italia da poco più di una settimana. Nella speranza di ridurre al minimo il rischio contagio, ai cittadini è stato chiesto di rimanere in casa il più possibile, uscendo solo se strettamente necessario. Le star non fanno eccezione ma approfittano dei social per mandare messaggi incoraggianti e per mostrare ai followers tutte le attività a cui ci si può dedicare in quarantena. Ricky Martin è tra queste ma la cosa particolare è che nelle ultime ore ha rivelato un nuovo e inedito look.

https://www.instagram.com/tv/B97RJHSnsqs/?igshid=ciglw9uqsqr2

Il cantante ha condiviso un breve video per esortare i fan a rispettare le regole, nella didascalia ha infatti scritto: "Se non è strettamente necessario o se non sei una delle persone che lavorano instancabilmente per aiutare, fermare, combattere questo virus, per favore non uscire per strada. Tutti dobbiamo fare la nostra parte. La vita di tutti dipende da questo". Oltre a sfoggiare una felpa con il cappuccio con la scritta "Più amore, meno odio" sul petto, ha anche messo in mostra il nuovo colore di capelli. Ricky ha detto addio ai capelli castani ed è passato al rosa, per la precisione a una tonalità che va nel fucsia, tingendo il ciuffo fluente e vaporoso. Come lui stesso ha spiegato, la nuova tintura ha attirato l'attenzione di uno dei figli, che non ha potuto fare a meno di commentare la piccola trasformazione con sorpresa. Insomma, nonostante sia chiuso in casa, la popstar ha voluto lo stesso portare un tocco di novità alla sua immagine. In quanti prenderanno esempio da lui e approfitteranno della quarantena per farlo?