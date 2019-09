Ricky Martin sta vivendo un momento davvero speciale della sua vita sia dal punto di vista professionale che familiare. Ieri sera è stato ospite alla Human Rights Campaign National Dinner, dove è stato per il suo impegno a favore della comunità LGBTQ+, e per l'occasione si è presentato sul red carpet con il marito Jwan Yosef e i due figli maggiori, Matteo e Valentino, che hanno dimostrato di essere già delle piccole fashion icon. Hanno infatti sfoggiato degli elegantissimi look coordinati a quelli del papà, apparendo tranquilli e sicuri di loro. Il cantante ha inoltre approfittato dell'evento per annunciare che presto avrà anche un quarto figlio da madre surrogata.

I look dei figli di Ricky Martin sul red carpet

Ricky Martin è stato l'ospite speciale dell’Human Rights Campaign National Dinner, tenutasi ieri sera a Washington, in occasione della quale ha ricevuto un premio per il suo impegno a favore della comunità LGBTQ+. La cosa particolare è che si è presentato sul red carpet con la famiglia (quasi) al completo, ovvero con il marito Jwan Yosef e i gemelli Metteo e Valentino. L'unica a mancare era la piccola Lucia che, non avendo compiuto neppure un anno, è stata lasciata a casa. Ad attirare le attenzioni del pubblico non potevano che essere i due bimbi di 9 anni, apparsi più eleganti che mai in coordinato al papà. Il primo è il più "damerino", ha indossato un completo classico total black con tanto di giacca doppio petto dai dettagli in raso, anche se ha aggiunto un tocco sportivo con una maglia girocollo nero. Il secondo, il più "rock", ha invece preferito dei pantaloni neri, una giacca gessata e una t-shirt bianca con una enorme emoji gialla. Per completare il tutto ha tinto i capelli di rosso e non ha rinunciato agli occhiali da vista. Insomma, nonostante abbiano solo 9 anni, hanno già tutte le carte in regola per diventare fashion icon, seguendo così le orme del padre.

Ricky Martin aspetta il quarto figlio

In occasione della Human Rights Campaign National Dinner, Ricky Martin ha dato una buona notizia ai fan: presto la sua famiglia si allargherà. A meno di un anno dalla nascita di Lucia, venuta al mondo alla vigilia di Natale del 2018, aspetta il quarto figlio da madre surrogata ed è più felice che mai. Non si sa ancora se "l'erede" del cantante sarà maschio o femmina ma di certo i fratelli gemelli Metteo e Valentino e la sorellina appena arrivati saranno lieti di accoglierlo. Già in passato la star aveva dichiarato di desiderare una famiglia molto numerosa e, dopo aver sposato Jwan Yosef nei primi mesi del 2018, sta cercando di trasformare il desiderio in realtà. A questo punto, non resta che aspettare la nascita del piccolo, certi del fatto che lui/lei sarà fashion proprio come il papà.