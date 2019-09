Riccardo Pozzoli e Gabrielle Caunesil si sono sposati per la seconda volta a un anno dalle prime nozze negli Stati Uniti. L'ex fidanzato di Chiara Ferragni e la modella francese hanno pronunciato il fatidico sì in Italia, per la precisione in Toscana, lo scorso 31 agosto, dunque nello stesso weekend in cui è ricaduto l'anniversario dei Ferragnez. Che si tratti di una cosa voluta o di una pura coincidenza, non importa, la coppia ha dimostrato di essere più innamorata che mai e di non avere rivali in fatto di stile.

Il matrimonio in Toscana di Riccardo Pozzoli e Gabrielle Caunesil

Si erano sposati lo scorso anno sulla spiaggia di Malibù e oggi Riccardo Pozzoli e Gabrielle Caunesil hanno sentito il bisogno di rinnovare le loro promesse di amore eterno. Hanno organizzato un secondo matrimonio in Italia, concedendosi una cerimonia sofisticata e romantica in Toscana, per la precisione al Castello di Segalari a Castagneto Carducci. Si sono incontrati qualche anno fa dopo la fine della relazione con la Ferragni e, nonostante tra loro non ci fosse quasi nulla in comune, dalla città in cui vivevano alla lingua che parlavano, hanno capito subito che erano fatti l'uno per l'altra. Lo scorso 31 agosto, tra fuochi d’artificio, torta spettacolare e balli scatenati, la festa è continuata fino a notte fonda.

L'abito da sposa di Gabrielle Caunesil

Per pronunciare la seconda volta il fatidico sì Gabrielle Caunesil ha dato il meglio di sé in fatto di stile, facendo concorrenza alla ex del marito, Chiara Ferragni. La modella ha sfoggiato un lungo abito bianco da principessa di Armani Privé in broccato di seta con fili di lurex bianco, ricamo in degradé di cristalli. Si tratta di un modello sofisticato e dalla linea strutturata fatto su misura, sono state necessarie 300 ore di lavoro per portare a termine il un corpetto senza spalline e la gonna voluminosa con lo strascico, tutto realizzato con un tessuto prezioso ricamato con perline tono su tono. Per il rito civile è stata fatta una piccola modifica al vestito, al quale sono state aggiunte delle spalline a barca. Per completare il tutto ha scelto dei preziosi gioielli Chopard, delle scarpe in raso con il tacco alto di Giorgio Armani un bouquet di rose arancioni e fiori bianchi, un velo corto, tenuto attaccato a uno chignon tiratissimo, e ha poi puntato su un make-up dai colori naturali. Per quanto riguarda Pozzoli, questo ha optato per uno smoking blu notte con tanto di panciotto sempre di "Re Giorgio", abbinato a camicia bianca e cravatta grigio perla. Insomma, alle nozze di Gabrielle e Riccardo ha trionfato l'eleganza: sarà stato un caso la scelta della data, ovvero lo stesso weekend dell'anniversario dei Ferragnez?