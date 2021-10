Replica i look di Kate Middleton ma in versione low-cost: il suo guardaroba reale vale quasi 3mila euro Si chiama Anna Reichel ed è una grandissima follower di Kate Middleton. È proprio a lei che si ispira in fatto di stile ma, piuttosto che spendere cifre da capogiro per avere i suoi stessi abiti, prova a replicare i look in versione low-cost.

A cura di Valeria Paglionico

Kate Middleton è un'indiscussa icona di stile a livello internazionale, tanto da riuscire a influenzare mode e tendenze in ogni parte del mondo. Non sorprende che si parli spesso di "Effetto Kate", ovvero del sold-out registrato dalla maggior parte degli abiti e degli accessori sfoggiati in pubblico dalla Duchessa. L'unico piccolo "inconveniente"? Spesso si tratta di capi graffiti davvero costosi e per le "comuni mortali" non è semplice imitare nei minimi dettagli quei look reali. C'è però una fan della moglie di William che sta facendo il giro del web e il motivo è molto semplice: replica gli outfit di Kate ma in versione low-cost-

Anna Reichel replica i look di Kate Middleton

Si chiama Anna Reichel, ha 33 anni, viene da Addis Abeba, in Etiopia, ed è una grandissima follower di Kate Middleton. È da quando ha visto le foto post parto di Charlotte della Duchessa che ha deciso di ispirarsi a lei quando si parla di stile e da allora non ha più smesso di imitare i look reali. L'obiettivo? Apparire sempre bella e fresca come ha fatto la principessa poche ore dopo la nascita della secondogenita. Ha dunque preso tutte le foto degli eventi pubblici a cui la Middleton ha partecipato ed è andata alla ricerca dei capi sfoggiati. Nel momento in cui si trattava di abiti o accessori d'Alta Moda, ha fatto provato a trovare delle alternative economiche e alla fine ci è sempre riuscita, raggiungendo risultati impeccabili.

Quanto vale il guardaroba "reale" ma low-cost di Anna

Ha replicato 100 differenti look, arrivando a spendere solo 3.000 sterline (poco più di 3mila euro) per l'intero guardaroba, ovvero al massimo 30 euro a capo. Nel momento in cui ha cominciato a pubblicare le foto degli outfit online, si è resa conto di aver dato vita a dei completi identici a quelli di Kate Middleton. "Ci sono molte sue foto online e spesso indossa look casual che possono essere sfoggiati tutti i giorni. I jeans e i blazer sono freschi e decisamente portabili. Utilizza molte camicie bianche facili da riutilizzare e da replicare", ha spiegato la 33enne. Insomma, Anna è la "Kate Middleton" in versione low-cost: in quante prenderanno ispirazione da lei per essere super eleganti come la Duchessa di Cambridge?