Regina Elisabetta II, a 4 mesi dai funerali del principe Filippo emerge il dettaglio toccante I funerali del principe Filippo verranno per sempre associati all’immagine della regina vestita di nero e seduta da sola al lato dell’altare della cappella di San Giorgio ma solo oggi emerge un dettaglio toccante di quel momento. A rivelarlo è stato Peter Phillips, il nipote della sovrana, che ha rivelato il motivo per cui nessuno ha abbracciato Sua Maestà.

A cura di Valeria Paglionico

L'ultimo anno non è stato semplice per la Royal Family: oltre alla pandemia, i Windsor si sono ritrovati ad affrontare diversi momenti difficili, dalle polemiche generate dall'intervista shock rilasciata da Harry e Meghan alla morte del principe Filippo. Quest'ultimo ha perso la vita il 9 aprile, lasciando la regina Elisabetta II nella più totale disperazione. I funerali sono stati trasmessi in diretta mondiale e hanno attirato le attenzioni del pubblico non solo perché hanno visto riunirsi i due fratelli principi Harry e William dopo mesi di distanza, ma anche perché hanno mostrato la sovrana in una versione inedita. Per la prima volta nella storia si è lasciata andare alle lacrime, rinunciando alla sua immagine di "donna tutto d'un pezzo". Oggi emergono delle indiscrezioni strazianti su quel momento difficili.

Perché nessuno ha abbracciato la regina durante i funerali di Filippo

I funerali del principe Filippo verranno per sempre associati all'immagine della regina vestita di nero e seduta da sola al lato dell'altare della cappella di San Giorgio mentre prega con qualche lacrima che le segna il viso. Si tratta di una foto simbolica e di forte impatto, soprattutto perché la monarca non aveva mai pianto in pubblico. Il motivo per cui nessuno è corso a consolarla? Non si trattava semplicemente di una forma di rispetto verso l'intimità del suo dolore, i reali sono stati costretti a rispettare delle rigidissime regole anti-Covid, visto che nel mese di aprile la diffusione della pandemia era ancora molto preoccupante.

Le rivelazioni di Peter Phillips

A rivelare dei dettagli toccanti su quel momento leggendario è stato Peter Phillips, figlio della principessa Anna e primo nipote della sovrana. In un'intervista rilasciata alla BBC quest'ultimo ha infatti dichiarato: "Tutti hanno visto mia nonna da sola, in chiesa, durante l’ultimo saluto al marito. Sarebbe stato così in qualsiasi altra famiglia, nel rispetto delle regole anti-Covid. Abbiamo comunque cercato di supportarla. La parte più difficile del funerale del principe Filippo? Non poter abbracciare Sua Maestà". A detta del nipote di Elisabetta, il compianto marito non averla mai voluta vedere seduta a piangere e probabilmente è proprio per questo che la sua Lilibet ha trovato la forza di reagire e di andare avanti col sorriso.