San Valentino è alle porte e stai ancora cercando il regalo perfetto per la tua dolce metà? Niente panico: anche se mancano pochi giorni al 14 Febbraio riuscirai a stupire chi ami con un regalo perfetto. Abbiamo selezionato per te 20 idee regalo dedicate alla bellezza, dagli intramontabili profumi ai tools per la pulizia del viso, dai set da barba ai kit di pennelli per il make up. Sfoglia la gallery e trova il regalo beauty perfetto per San Valentino!

San Valentino: i regali beauty per lei

Non sai cosa regalare alla tua lei appassionata di bellezza per San Valentino? Punta sui regali tecnologici: tra i beauty tool più ambiti c'è senza dubbio il Dyson Airwrap, lo styler multi-funzione per realizzare a casa uno styling perfetto come dal parrucchiere. In occasione di San Valentino, anche Dyson Airwrap si colora di rosso, con relativa box rigida dello stesso colore. Per prendersi cura della pelle è invece perfetto il nuovissimo Foreo Bear, il dispositivo a microcorrente per rassodare il viso ed allenare i muscoli facciali. Le amanti del make up non potranno che apprezzare l'Aquamarine Essential Brush Set di Nabla, una selezione di 8 pennelli essenziali e fondamentali per creare un look completo viso, occhi e labbra. Se la tua lei ama avere sopracciglia perfette, il regalo ideale è il Set Brow Bar di Le Erbe di Janas, un kit composto da olio di ricino e due pennellini per curare ciglia e sopracciglia.

Le idee regalo beauty di San Valentino per lui

Anche l'uomo apprezzerà le coccole beauty, soprattutto se sono pensate appositamente per lui. Quest'anno a San Valentino stupiscilo con una fragranza dedicata all'amore come Guilty Pour Homme di Gucci in edizione limitata caratterizzata dalla freschezza del limone italiano che si unisce alle sfumature di miele e alle note di Assoluta di fiori d’arancio e lavanda francese. Per l'uomo che ama coccolare la propria pelle è invece perfetto Skin Revival Kit di Barber Pro, un set di maschere viso e occhi per una skincare completa. Se il tuo lui ama la rasatura perfetta il regalo ideale è il nuovo Rasoio per il collo di King C. Gillette appositamente studiato per evitare eruzioni cutanee da barba e bruciature da rasoio sul collo, mentre per l'uomo che vuole prendersi cura dei suoi capelli anche in viaggio è perfetto l‘Hair Essentials Collection di Evolve Organic Beauty, un trio perfetto per donare ai capelli una bellezza radiosa.