15 regali ecosostenibili per Natale 2021: le migliori idee green e ecologiche Per un Natale 2021 green e a impatto zero sull’ambiente è possibile scegliere tra una serie di idee regalo ecosostenibili per lui, per lei, per le amiche ma anche per i bambini: ecco i nostri suggerimenti da acquistare online su Amazon tra prodotti, accessori, giochi e oggetti eco-friendly originali e economici.

Scegliere regali ecosostenibili per Natale 2021 significa sottolineare l'importanza di tematiche attuali legate alla sostenibilità e al rispetto per l'ambiente. Anche per le festività natalizie è possibile optare per idee regalo green e ecologiche, zero waste e a impatto zero, che siano originali, economiche ma allo stesso tempo realizzate con materiali naturali, riciclati e privi di sostanze nocive.

Molte delle proposte che abbiamo selezionato come idee regalo per Natale sono realizzate con materiali certificati FSC (Forest stewardship Council) o PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification schemes) per la tutela e il controllo delle foreste. Per quanto riguarda, invece, i prodotti beauty, la lista degli ingredienti comprende sostanze biologiche e cruelty-free.

Dai regali ecosostenibili per lei o per lui, dagli oggetti eco-friendly da donare alle amiche ai giochi ecologici per bambini: ecco le migliori proposte di Amazon da valutare per Natale 2021.

1. Am No Limit Trade, dischetti struccanti in bambù

Apre il nostro elenco un'idea regalo ecosostenibile per lei molto utile: i dischetti struccanti in bambù di Am no limit trade. Si tratta di un set da quattro dischetti esfolianti per il viso e otto lavabili. Se i primi sono ideali per realizzare un vero e proprio trattamento scrub per il viso, i secondi sono più morbidi e delicati, indicati sulla pelle sensibile o del contorno occhi.

Sono lavabili e quindi riutilizzabili, 100% ecologici e profumati alla lavanda.

2. N.A.E. Solid Box

Perfetto come regalo di Natale ecologico per le amiche ma anche per sé stesse o per le mamme, la solid box di N.A.E. è una confezione regalo green certificata Ecocert Greenlife. Il set ontiene uno shampoo solido riparatore da 85 gr agli estratti biologici di oliva e basilico, una saponetta corpo freschezza da 100 gr agli estratti di timo e rosmarino e una saponetta viso da 78 gr che rimuove le impurità dal viso e lo protegge.

In aggiunta ai cosmetici, inoltre, anche un sacchetto realizzato in lino e cotone per conservare i prodotti.

3. My custom style, borsa in juta da donna

Tra i regali ecosostenibili per Natale è possibile anche prendere in considerazione la proposta green di My custom style, ovvero una shopper in juta, ideale anche come borsa da sfoggiare tutti i giorni.

Si tratta di un tessuto riciclabile, biodegradabile a basso coefficiente di estensibilità e particolarmente resistente alla trazione. Durevole sul lungo termine, dunque, è possibile anche scegliere l'opzione da personalizzare con ricamo.

4. Stephanie Franck Beauty, guanti per peeling

Perfetto come idea regalo per lei o come dono di Natale per le amiche, questo set di tre guanti per peeling Stephanie Franck Beauty è ecologico e ecosostenibile. Difatti si tratta di guanti realizzati in Canapa e in spugna vegetale di Luffa, ideali per esfoliare la pelle, eliminare impurità e peli incarniti.

Si possono utilizzare anche a secco prima della depilazione per rimuovere le cellule morte e per ottenere una pelle più liscia, morbida e levigata.

5. Corkor, portafogli in sughero da uomo

Un regalo ecosostenibile per lui da valutare a Natale 2021 è il portafogli in sughero di Corkor. Realizzato in 100% sughero, si tratta di una soluzione morbida al tatto ma allo stesso tempo resistente sul lungo termine. Può contenere da 6 a 12 carte grazie agli scomparti dedicati; oltre allo scomparto per le banconote e due tasche a bustina.

Certificato FSC, è prodotto artigianalmente senza tagliare o danneggiare la corteccia degli alberi.

6. Man's beard, shampoo barba

Tra le idee regalo ecosostenibili per lui da considerare a Natale c'è anche lo shampoo barba di Man's beard. Si tratta di un cosmetico pensato per aiutare la barba a crescere naturalmente e a eliminare peli incarniti e impurità. Realizzato con latte di capra alpina e noccioli di albicocche, la formulazione è senza parabeni, ftalati, EDTA e fenossietanolo.

Deterge in profondità e ammorbidisce la barba in maniera naturale ed è delicato sulla pelle.

7. Bambaw, rasoio ecosostenibile

Il rasoio di sicurezza Bambaw è green ed ecosostenibile, con un'impugnatura realizzata totalmente in bambù. Le parti in metallo, invece, sono studiate per durare a lungo e, in generale, tutti i materiali utilizzati sono a basso impatto ambientale.

Regalo di Natale ecologico perfetto per gli uomini ma anche per le donne, grazie al peso ideale in grado di assicurare una pressione minima durante la rasatura e mantenere un equilibrio perfetto.

8. Virgin forest, spazzolini in bambù

Gli spazzolini in bambù di Virgin Forest possono rappresentare un regalo di Natale ecologico perfetto per tutta la famiglia. Si tratta di un set da 10 pezzi con una confezione in carta Kraft riciclabile. Colorati e sostenibili, sono pratici e efficaci quanto gli spazzolini normali.

Le setole aghiformi facilitalo la rimozione di placca e tartaro e sono realizzate senza l'aggiunta di Bisfenolo A. L'impugnatura, infine, è ergonomica e confortevole.

9. Honeysticks, pastelli in cera d'api

Un regalo di Natale ecosostenibile per bambini è il set di pastelli Honeysticks. Si tratta di un set da 12 colori fatti a mano in Nuova Zelanda con pigmenti atossici e 100% pura cera d'api a basso impatto ambientale.

Sono resistenti e ergonomici, con una profumazione al miele e facili da impugnare: difatti ogni pastello è lungo 5,6 pollici per 2,1 di diametro, adatti anche per i bambini che stanno iniziando ad afferrare gli oggetti.

10. Clementoni, minimarket in carta per bambini

Tra i giochi ecologici per i più piccoli da regalare a Natale c'è anche la proposta di Clementoni, un gioco creativo per bambini dai 4 ai 6 anni. Si tratta di un set per ricreare il proprio minimarket a casa con oggetti realizzati in carta, cartone o stoffa.

Dal registratore di cassa in cartone a frutta e verdura realizzate in lana, è un gioco che stimola la creatività e l'immaginazione, oltre che alla manualità.

11. Adventerra, gioco di memoria ecologico

Tra i regali di Natale ecosostenibili per bambini una proposta interessante è anche quella di Adventerra. Si tratta di un gioco per bambini dai due anni in poi, ideato per sviluppare la memoria sul tema degli animali in via di estinzione.

Al suo interno 32 maxi-tessere attraverso le quali i più piccoli potranno associare i cuccioli ai loro genitori, imparando il concetto di habitat e stimolando la memoria visiva e la concentrazione. Il gioco è realizzato con materiali 100% riciclabili e provenienti da foreste controllate, certificate FSC.

12. Sprout, matite piantabili

Altra proposta green da regalare a Natale 2021 è il set da cinque matite piantabili di Sprout, con frasi motivazionali incise. Si tratta di una soluzione 100% ecologica, biodegradabile e atossica: una volta che la matita diventa troppo corta per utilizzarla, sarà semplice piantarla dalla parte della capsula in cellulosa e aspettare che fiorisca.

Ogni matita contiene un seme diverso tra erbe aromatiche, fiori o verdure. Nello specifico questa confezione contiene semi di Timo, Salvia, Basilico, Chia e Margherita.

13. Ecophonic, altoparlante in legno

Un altro suggerimento per i regali ecologici di Natale è questo altoparlante in legno Ecophonic per smartphone, disponibile in diverse colorazioni e cerato a mano. Dal design essenziale e minimale, si tratta di un oggetto realizzato in legno massiccio certificato FSC e PEFC da foreste controllate e rinnovabili.

Attraverso questo oggetto si potranno amplificare suoni fino a 15 dB senza l'ausilio di cavi o batterie. Indicato per tutti i tipi di smartphone dallo spessore inferiore a 1,2 cm.

14. Enooso, shampoo e balsamo solido

Tra le proposte ecosostenibili da regalare a Natale c'è anche il set di shampoo e balsamo solido Enooso, con formulazione biologica, cruelty-free, senza siliconi o parabeni. La proposta di Enooso comprende due saponette: uno shampoo nutriente al burro di karité e olio di Argan e un balsamo all'olio di cocco e cheratina di Canapa.

Ideali per combattere la forfora, grazie all'apporto di Vitamina C ed E, agiscono come emollienti e donano lucentezza e morbidezza ai capelli.

15. Bambaw, set di ciotole di cocco

Ultimo suggerimento da non sottovalutare come regalo di Natale per la casa è il set di ciotole di cocco di Bambaw. Le scodelle sono realizzate con noci di cocco, levigate a mano da artigiani di Bali e trattate con olio di cocco. Il set include anche due posate zero waste lunghe circa 18 cm.

Il set Bambaw è 100% naturale, privo di sostanze nocive e a impatto zero di CO2.