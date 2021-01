Anche San Valentino 2021 si avvicina e, in occasione della festa degli innamorati, tutto viene avvolto da un'irresistibile atmosfera romantica. Se per alcuni festeggiare l'amore il 14 febbraio non è poi così importante, per altri è un modo per rinnovare l'amore per il partner.

Il mondo del beauty, della bellezza e della cura del corpo offre diverse idee regalo che aiuteranno anche i meno romantici a sorprendere i propri compagni: dal make up per lei ai prodotti per la cura della barba per lui, dalle seducenti fragranze sia per uomo che per donna ai sali da bagno da poter utilizzare anche in coppia per una serata rilassante.

Scopriamo insieme quali sono i migliori regali beauty di San Valentino e cosa scegliere per essere sicuri di fare breccia nel cuore del vostro lui o della vostra lei!

Regali San Valentino beauty per lei: cosa regalare alla fidanzata o alla moglie

I regali di San Valentino beauty sapranno soddisfare i gusti e le aspettative di tutte le mogli o fidanzate! Ecco una lista completa di cosmetici per il make up, strumenti per realizzare acconciature impeccabili, prodotti per la skincare e profumi per sedurre!

Spazzola ad aria modellante Bellissima

Il sogno di tutte le donne è avere sempre i capelli in ordine, con la spazzola modellante ad aria di Bellissima è possibile. È dotata di un sistema Dry&Style System 5 in 1: modellatore ad aria calda con 5 accessori per realizzare facilmente diversi stili mentre asciuga i capelli. Il rivestimento ceramico delle spazzole rotonde e dell'arricciacapelli facilita la distribuzione uniforme del calore e assicura la giusta scorrevolezza tra i capelli. È possibile scegliere tra 2 combinazioni flusso d'aria/temperatura per personalizzare l'asciugatura e lo styling.

Cofanetto make up Disney di L'Oréal Paris

Per un'inguaribile romantica, il cofanetto make up firmato L'Oreal Paris è il regalo perfetto. Si tratta di un'edizione limitata ispirata al film Disney Mary Poppins. Al suo interno ci sono 7 rossetti Color Riche con finish satinato per un effetto comfort sulle labbra. Ogni rossetto richiama un simbolo o un personaggio della storia della tata più famosa del mondo. La confezione è realizzata in cartone lucido molto bella e d'effetto grazie ai colori intensi e brillanti.

Siero viso in gel antirughe

Il siero viso Nuvò è il regalo adatto alle donne di tutte le età perché previene la formazione delle rughe e, allo stesso tempo, riduce quelle già presenti. Ha una texture in gel e la formula contiene bava di lumaca che è un ottimo alleato per idratare la pelle e renderla più luminosa. È adatto a tutti i tipi di pelle e può essere usato anche come contorno occhi. Tra gli ingredienti non ci sono petrolati, peg e ogm.

Sauna Facciale Pulizia Viso Wolady

Il vaporizzatore Wolady è molto utile per fare la pulizia del viso comodamente a casa propria. Grazie al vapore rilasciato alla temperatura di 40° i pori si dilatano ed è molto semplice rimuovere le cellule morte o effettuare uno scrub viso. Oltre alla sauna sono forniti anche 3 strumenti per trattare le impurità come acne, punti neri e brufoli. È facile da usare, basta rimuovere il serbatoio dell'acqua, riempirlo con 70 ml di acqua, collegare l'alimentatore e premere il pulsante, fornisce un vapore potente e stabile per 8-10 minuti.

Kit semipermanente unghie completo

Se la tua fidanzata è un'appassionata di unghie e smalti, sicuramente le farà piacere ricevere questo kit per il semipermanente Mylee da fare direttamente a casa sua. Grazie alla più recente tecnologia Convex Curing LED e alla tecnologia a doppia fonte luminosa da 365-305nm, è in grado di offrire una polimerizzazione esperta, senza problemi, in appena 15 secondi. La confezione comprende la lampada a LED, 4 smalti MyGel, Top Coat e Base Coat, lampada Mylee a LED PRO Salon Series con tecnologia Convex Curing, Prep & Wipe, solvente per smalto semipermanente e la lampada nera.

Arricciacapelli automatico con funzione vapore

Le piace cambiare acconciatura e creare sempre nuovi look? L'arricciacapelli Babyliss ha tutte le caratteristiche di uno strumento per capelli professionale ma è facile da usare anche per chi è alle prime armi. Questa piastra ha un rivestimento in ceramica per proteggere il capello e permette di scegliere tra 3 direzioni per il tuo riccio. La temperatura massima che raggiunge è di 230° ed ha un programma di auto spegnimento che ti attiva da solo dopo 60 minuti di stand-by.

Kit Skin Care Routine Sensitive

Per una routine di bellezza completa l'ideale è questo kit di Acqua alle rose per la skin care quotidiana ideato principalmente per prendersi cura delle pelli sensibili. Tutti i prodotti sono realizzati con con estratto di rosa di origine naturale ed hanno una texture leggera e piacevole. Le formule sono dermatologicamente testate così da limitare il rischio di arrossamenti e allergie. La confezione regalo contiene: 1 acqua micellare, dischetti struccanti, 1 maschera in tessuto, una crema per pelli sensibili e 1 acqua distillata alle rose.

Confezione Spa Luxetique con borsa

Se vuoi sorprenderla, porta il centro benessere a casa sua con la confezione regalo Spa Luxetique che contiene tutti i prodotti per un bel bagno rilassante. Le fragranze e gli aromi alla lavanda realizzato con l’olio essenziale aiutano a disciogliere i nervi, riducono l'ansia e la tensione e migliorano la qualità del sonno. Il set include: 1 bagnoschiuma da 235ml, 1 docciaschiuma da 235ml, 1 lozione corpo da 100ml, 1 burro corpo da 105ml, 2 bomba da bagno da 28g, 1 sale da bagno da 200g, 1 crema mani da 100ml, 1 sapone liquido per le mani da 104ml, 1 spugna da doccia e 1 borsa a mano.

Asciugacapelli professionale Remington

Se stai pensando ad un regalo realmente utile, allora l'asciugacapelli Remigton è la scelta perfetta. Ha una potenza di 2400 W ed è in grado di offrire ottime prestazioni per un'asciugatura veloce ed efficace. Il phon ha un flusso d'aria che esce a 140 km/h, è generatore di ioni ed ha una griglia in ceramica e seta per acconciature morbide e setose. L'asciugacapelli è dotato di tre modalità di riscaldamento e due impostazioni di velocità. Puoi utilizzare anche il colpo d'aria fredda per fissare la piega. Oltre all'asciugacapelli sono forniti per diffusore per le chiome ricce ed il beccuccio per lisciare.

Specchio cosmetico illuminato con touch screen

Un regalo apprezzato da tutte le donne, utile e stiloso, è lo specchio ad alta definizione EmaxDesign con 21 luci LED integrate per vedere anche i più piccoli dettagli di bellezza. La luminosità può essere regolata premendo a lungo il sensore tattile centrale così da adattarsi a tutti i tipi di illuminazione. Il design a tre pieghe e la rotazione libera a 180° offrono un angolo visivo ampio e confortevole. Può essere alimentato con batterie AAA o tramite cavo USB.

Regali di San Valentino beauty per lui: cosa regalare al fidanzato o al marito

E per quanto riguarda i regali di San Valentino beauty per lui? Anche gli uomini sono molto attenti alla cura del corpo e, per questo motivo, apprezzeranno sicuramente i prodotti per la cura della barba, del viso e del corpo. Scopriamoli insieme.

Spazzola lisciante per capelli e barba

Chi l'ha detto che la vanità è donna? Molti uomini amano prendersi cura dei propri capelli e della propria barba e la spazzola lisciante Anlan è l'alleato perfetto. Le piastre si scaldano in 30 secondi e mantengono una temperatura costante. La tecnologia di riscaldamento PTC offre la massima potenza lisciante ad ogni passaggio. Il design con la punta rotonda riduce il rischio di scottarsi mentre il cavo girevole a 360 ° permette di raddrizzare la barba in qualsiasi angolazione.

Scrub naturale esfoliante per viso e corpo

Lo scrub naturale di O Naturals è fatto con il sale del Mar Morto e carbone attivo progettato per disintossicare e risvegliare la pelle. Il carbone attivo scava in profondità per aprire i pori e rimuovere le tossine, le cellule morte e altre sostanze nocive mentre il sale del Mar Morto usa il suo potere minerale per esfoliare. Il risultato finale è una pelle giovane e nutrita.

Eau de Toilette Eternity for Men Calvin Klein

Eternity for men di Calvin Klein è un profumo classico, brillante e vitale. Le note di testa sono fresche e pungenti di mandarino, lavanda ed erbe verdi. Il cuore rivela la classicità del gelsomino e punte di basilico, geranio e salvia. Il fondo ha una base calda legnosa di seducente sandalo, vetiver, palissandro e ambra. Vivace e persistente si distingue per le sue note fresche e frizzanti ed una base calda e legnosa.

Kit per la cura della barba di Renée Blanche

Anche gli uomini seguono una routine di bellezza, soprattutto se amano portare la barba. Questo kit da barba Renée Blanche lo aiuterà a prendersene cura. La confezione è composta da uno shampoo 100ml, un balsamo 100ml, un olio 50ml, una cera 60ml e una spazzola Made In Italy con setole in cinghiale rinforzato. Nel prezzo è inclusa anche il beauty Altéax, ideale per riporre ordinatamente tutti i prodotti e portarli anche in viaggio. Tutti i prodotti sono realizzati con delle ottime formulazioni ed hanno dalle gradevoli profumazioni.

Rasoio elettrico Braun 9-in-1

Il rifinitore Braun 9 in 1 può essere usato sul viso, per i capelli e sul corpo. È dotato di un motore tecnologicamente avanzato AutoSense in grado di rilevare lo spessore della barba e dei peli per gestirli al meglio. Il rasoio elettrico offre 13 differenti lunghezze per ridefinire e gestire tutti i peli. Può essere utilizzato anche sotto la doccia perché impermeabile e basta una sola ora di ricarica per usufruire di 100 minuti di rifinitura.

Siero viso uomo con acido ialuronico anti-rughe

Il siero antietà uomo DBLABO è adatto per un uso quotidiano e può essere applicato su tutti i tipi di pelle (incluse pelli sensibili e miste), agisce in profondità, dove le cellule della pelle sono più ricettive. Grazie ai suoi ingredienti come Vitamina E, Vitamina C, Olio di Oliva Biologico ed Acido Ialuronico, mantiene la pelle giovane e luminosa.

Cofanetto per uomo Hydra Energetic L'Oréal Paris

Questo cofanetto L'Oréal Men Expert è l'ideale per la cura completa del tuo uomo. Niente più attese e ritardi perché sarà pronto in 3 semplici mosse grazie ai prodotti per la cura del corpo e del viso. Nella confezione è presente un detergente viso con effetto energizzante per purificare e detergere la pelle a prima mattina, una crema idratante anti-fatica, un roll-on per combattere le occhiaie, un gel che disciplina tutti i tipi di capelli e il deodorante spray che dura fino a 48 ore.

Borsa da Toilette Samsonite

Se il vostro compagno ama avere sempre con sé i suoi prodotti per la cura della barba e del corpo, sicuramente apprezzerà il beauty case Samsonite. Il suo design è leggero e molto capiente, con caratteristiche funzionali e di protezione. La borsa è divisa in 3 scomparti, in ognuno di essi ci sono delle tasche in rete o con chiusura con cerniera affinché i prodotti non si rovescino e si rovinino. È realizzato con tessuti resistenti in poliuretano. e può essere agganciato facilmente a qualsiasi trolley.

Tagliacapelli Philips 14 in 1

Il kit multifunzione Philips comprende 14 accessori per tagliare i capelli, fare lo styling barba e bodygroom. Grazie ai vari accessori permette di rifinire anche quelle zone più complicate e delicate come contorno labbra, guance, collo e mento. Inoltre, contiene 2 pettini per la barba corta, 2 pettini per il corpo, 3 pettini per i capelli e un ulteriore pettine per la barba regolabile. Il rasoio è impermeabile quindi può essere usato sotto la pioggia ed ha un'autonomia di 120 minuti.

Crema energizzante antifatica Collistar

La crema Collistar antifatica e antirughe è perfetta per combattere i segni del tempo e dello stress a cui sono sottoposte tutte le persone, quindi anche gli uomini. La sua formula abbina le vitamine A, B5 ed E al prezioso CellActive Men che energizza e conferisce compattezza alla pelle. Cancella lo stress e il tipico grigiore cittadino, proteggendo la pelle dalle aggressioni climatiche e ambientali. Si può applicare sul collo e sul viso per due volte al giorno.