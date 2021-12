Regali di Natale su eBay: sconti e coupon su prodotti beauty e make-up In occasione dei Xmas Special e-days, i giorni di sconti su eBay per il Natale 2021, abbiamo selezionato 7 prodotti beauty e make-up in offerta: dai cofanetti con mascara e matita occhi ai prodotti per tutti i tipi di capello.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

In vista del Natale 2021, eBay lancia i Xmas Special eDays: un mese di sconti e promozioni su prodotti beauty e make up selezionati.

Pertanto, se avete intenzione di regalare un prodotto per la cosmesi o la cura della persona, non potete perdere questa occasione.

Abbiamo selezionato per voi i migliori regali per il make-up e i capelli su eBay: kit per il trucco custoditi in preziose pochette, shampoo naturali ed eco-friendly, piastre e arricciacapelli per una chioma sempre in ordine.

Leggi anche 20 idee regalo originali e utili per chi ama leggere libri

Come utilizzare il 15% di sconto

In occasione dei Xmas Special eDays, per di più, eBay mette a disposizione, dal 6 dicembre al 31 dicembre 2021, un coupon del 15% su prodotti beauty selezionati su una spesa minima di 10 euro.

Potrete usufruire della promozione digitando, prima di effettuare il pagamento, il codice DIC21EDAYS nello spazio dedicato.

Lo sconto è utilizzabile fino a 4 volte per utente ed è valido per un risparmio fino ad un massimo di 50 euro e si somma agli sconti già attivi sui prodotti.

I migliori regali per il make-up e i capelli su eBay

Ma quali sono i migliori prodotti di bellezza su eBay da regalare a Natale? Di seguito troverete ben sette articoli firmati Maybelline, L'Oréal Paris, Garnier, Remington e Babyliss, per accontentare anche la più accanita beauty guru.

-23% di sconto sul mascara New York Sky High Lash Sensational di Maybelline: questo kit comprende due prodotti da 7,2 ml, uno con effetto allungante e l'altro volumizzante. Disponibile nelle due versioni "nero" e "nero waterproof", è in grado di donare uno sguardo intenso grazie allo scovolino flessibile, che raccoglie le ciglia dalla radice e non lascia grumi. L'innovativo mix di ingredienti con fibre ed estratto di bambù rende il prodotto semplice da rimuovere e adatto anche a chi indossa lenti a contatto.

-23% sulla pochette Maybelline Celebration in edizione limitata: questo kit di mascara e correttore è il regalo perfetto per chi ama i make up leggeri e naturali. Il cofanetto comprende la pochette, dorata e bianca con stampa marmorizzata, e due cosmetici: un correttore e un mascara effetto ventaglio con olio di rosa canina.

-23% sulla poschette con mascara e matita di L'Oréal Paris: il kit mascara e matita comprende i prodotti essenziali per un trucco occhi semplice ma di sicuro effetto. La pochette è disponibile in tre colori – rosso, nero e dorato – e contiene una matita nera da viaggio e un mascara a scelta tra tre varianti: Lash Paradise allungante e volumizzante; Bambi Eye False Lash mascara incurvante; mascara Voluminous per un extra volume o l'Air Volume Megamascara, volumizzante e ipoallergenico.

-23% sullo shampoo solido Garnier Ultra Dolce: il regalo ideale per una persona attenta alla sostenibilità, lo shampoo solido di Garnier è in sconto nella confezione da tre prodotti da 60g ciascuno, corrispondenti a 6 flaconi del corrispettivo liquido. Senza coloranti, conservanti e siliconi, con il 94% di ingredienti vegetali e racchiuso in un imballaggio privo di plastica, è disponibile in cinque varianti: al miele, all'avena, alla camomilla e olio di calendula bio, all'olio di argan e di camelia, al cocco e aloe vera bio.

-15% sulla piastra in ceramica Remington S9600 Silk Straightner: questa piastra è il regalo perfetto per chi desidera capelli lisci come seta. Pronta all’uso in 10 secondi, con una temperatura regolabile da 150 a 235ºC, è costruita con piastre oscillanti e display digitale che indica la temperatura migliore per ogni tipo di capello.

-15% sulla piastra arricciacapelli Babyliss C332E PRO 180: ideale per creare ricci o onde morbide, l'arricciacapelli è dotato di un rivestimento Sublim’ Touch, che definisce e dona lucentezza ai capelli. I 10 livelli di regolazione, la temperatura massima di 180°, il supporto integrato, il cavo girevole e la punta isolata rendono questa piastra semplice da utilizzare e conferiscono ai capelli un effetto naturale.

-15% sul calendario beauty di Garnier con maschere idratanti: se siete alla ricerca di un prodotto beauty a tema natalizio perché non optare per questo calendario dell'avvento di Garnier? 12 giorni prima del Natale potete regalare 12 coccole quotidiane, grazie alle maschere contenute nel cofanetto regalo: due nutrienti, illuminanti e riparatrici; due opacizzanti o rivitalizzanti; due anti-fatica e rassodanti; due maschere occhi, per le prime rughe o per borse e occhiaie.