Regali di Natale: fino al 60% di sconto su epilatori elettrici e dispositivi di bellezza Per un Natale all’insegna della bellezza, vi proponiamo 10 prodotti in offerta su Amazon perfetti come idea regalo per chi ama prendersi cura del proprio aspetto, partendo dagli epilatori elettrici e a luce pulsata Braun, fino agli accessori per lo styling completo dei capelli.

Se questo Natale volete sorprendere una fidanzata, una mamma o una sorella regalandole un prodotto per la cura del corpo, potete contare sulle offerte di Amazon: tanti prodotti in promozione, per far felice anche il portafoglio.

Vi proponiamo una selezione di 10 prodotti, dagli epilatori Braun ai dispostivi di bellezza per la cura del viso o dei capelli, con sconti fino al 60%.

Fino al 60% di sconto sugli epilatori Braun

Gli epilatori sono gli alleati perfetti per tutte le donne che amano prendersi cura di sé. Dedicati al viso o specifici per tutto il corpo, elettrici o a luce pulsata e compresi di tanti accessori, sono adatti a qualsiasi esigenza.

Per aiutarvi nella scelta, abbiamo preparato per voi una selezione di cinque epilatori Braun in offerta su Amazon con sconti fino al 60%, perfetti come regalo di Natale.

-60% di sconto su Braun Face 830 Premium Edition: l'edizione premium di questo epilatore per il viso Braun comprende, oltre all'epilatore con testina sottile, una spazzola per la pulizia del viso dermatologicamente testata, uno specchietto e una pratica pochette per portare questi accessori sempre con sé.

-46% di sconto su Braun FaceSpa Pro: è progettato per il viso anche questo secondo epilatore Braun, accompagnato da spazzola di pulizia delicata, testina tonificante per una pelle uniforme, una base su cui appoggiarlo quando non è in uso e infine una custodia da viaggio. Impermeabile, si può utilizzare anche sotto la doccia.

-43% di sconto su Braun Silk-épil 9 Flex: testina flessibile e tecnologia MicroGrip per una epilazione efficace caratterizzano questo epilatore pensato per il corpo, impermeabile ed estremamente preciso grazie ai numerosi accessori in dotazione. La confezione comprende anche un epilatore FacePro per il viso e una spazzola per massaggiare la crema sulla pelle.

-41% di sconto su Braun Silk-épil 9/990 SkinSpa: tanti accessori anche per questo epilatore per il corpo con tecnologia SensoSmart, che aiuta a esercitare la giusta pressione sulla pelle. Impermeabile, senza filo e con testina flessibile, è l'alleato perfetto per un'epilazione ottimale.

-40% di sconto su Braun Silk-expert Luce Pulsata Pro 3: con tecnologia a luce pulsata che si adatta alla tonalità della pelle, questo epilatore per il corpo garantisce risultati visibili in soli 3 mesi. Leggero e maneggevole, è accompagnato da un rasoio Venus e una borsa per riporlo dopo l'uso.

Fino al 60% di sconto sui dispositivi di bellezza e cura della persona

Se per Natale volete regalare un dispositivo per la cura della persona, come un asciugacapelli, una piastra per capelli o un ferro arricciacapelli, potere approfittare degli sconti fino al 60%.

Noi vi consigliamo 5 prodotti in offerta, ideali da mettere sotto l'albero.

-60% di sconto sulla piastra lisciante BaByliss ST481E: rivestimento in ceramica, riscaldamento rapido e cinque temperature tra cui scegliere caratterizzano la piastra per capelli BaByliss, adatta sia a lisciare che ad arricciare i capelli. Leggera e compatta, ha schermo led, sistema di blocco piastre e cavo girevole, per un'estrema comodità d'uso.

-57% di sconto sul ferro arricciacapelli Braun EC1 Satin Hair 7: con tecnologia IONTEC, questo ferro arricciacapelli Braun restituisce luminosità e benessere ai capelli, mantenendo la giusta idratazione. Il rivestimento in ceramica non danneggia i capelli durante lo styling, e i cinque livelli di temperatura si adattano a qualsiasi esigenza.

-48% di sconto sulla spazzola lisciante Remington CB7400: ampia e facile da utilizzare, la spazzola lisciante Remington ha un rivestimento antistatico per evitare l'effetto crespo, tre livelli di temperatura e lo spegnimento automatico di sicurezza. Si riscalda rapidamente e consente di ottenere capelli morbidi e lisci in pochi minuti, combinando l'effetto di phon e spazzola.

-43% di sconto sull'asciugacapelli BaByliss 6000E: potenza, velocità del flusso d'aria e 8 temperature per questo asciugacapelli BaByliss, dotato di due beccucci ultrasottili e diffusore volumizzante. Made in Italy, ha la funzione a ioni che garantisce capelli morbi e luminosi e contrasta l'effetto crespo.

-40% di sconto sulla spazzola viso detergente Foreo Luna mini 2: detersione del viso profonda garantita dalla spazzola viso detergente Foreo grazie al massaggio T-sonic, con 8 intensità di pulsazione. Adatta a tutti i tipi di pelle, anche quelle sensibili, la spazzola è ipoallergenica, igienica e impermeabile.