La 71esima edizione del Festival di Sanremo va in scena dal 2 al 6 marzo e, al di là dell'assenza del pubblico, è contraddistinta da moltissime novità, prima tra tutte la presenza di alcuni cantanti giovanissimi. Tra loro c'è Random, all’anagrafe Emanuele Caso, rapper che, dopo aver partecipato ad Amici Speciali 2020, ora calca il palcoscenico dell'Ariston con il brano "Torno a te". Sebbene sia quasi sconosciuto al grande pubblico, ha un grande seguito tra i giovanissimi, sui social vanta infatti quasi 300.000 followers. Spulciando il suo profilo Instagram, è chiara la sua passione per i tatuaggi: ne ha diversi sparsi su tutto il corpo e ognuno di loro ha un significato molto originale.

La chitarra sul polso

Sulla parte laterale del polso, per la precisione quasi sull'avambraccio, Random si è fatto tatuare una micro chitarra stilizzata. Il significato sembra essere abbastanza eloquente: dovrebbe infatti trattarsi di un simbolo della sua passione per la musica, anche se non lo ha mai confermato pubblicamente.

Il simbolo della Nike sulla mano

Sull parte laterale della mano sinistra Emanuele Caso ha un tatuaggio mini ma molto originale. Si tratta dell'iconico baffo della Nike, il simbolo del noto brand sportivo. Il motivo per cui lo ha fatto? Lui non lo ha mai rivelato ma è presumibile che, essendo un rapper, abbia così voluto imprimere sulla pelle la sua passione per gli abiti casual e sportivo.

Il tatuaggio sul dito

La mano sinistra è tra le zone più tatuate del corpo di Random. Oltre ad avere delle lettere a caratteri gotici su ognuna delle dita, ha anche una scritta irriverente sul dito medio. In pieno stile rapper si è fatto imprimere sulla pelle l'espressione "Fuck".

I tatuaggi su petto e pancia

Da quando è diventato famoso Random ha fato diversi nuovi tatuaggi, primi tra tutti quelli impressi su petto e pancia. All'altezza dello sterno ha una croce, probabilmente un riferimento alle sue credenze religiose (i genitori sono pastori evangelici e lui stesso non esita a definire Dio un suo punto fermo). All'altezza degli addominali ha invece due lettering: il primo recita "Lo giuro", il secondo è la scritta "Giovane Oro" realizzata a caratteri gotici, ovvero il titolo del primo album che gli ha permesso di raggiungere il successo. Sul lato del busto, inoltre, ha impressa la scritta "Fraternidad", ovvero "Fraternità".

L'aquila sulla spalla

Tra gli ultimi tatuaggi fatti da Random c'è anche quello sulla spalla sinistra. Cosa raffigura? Il viso di un'aquila. Solitamente, visto che l'animale è maestoso e iconico, disegni simili vengono considerati un simbolo di regalità, potere e forza suprema.