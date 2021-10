Priyanka Chopra contro gli standard di bellezza irreali: “Da piccola credevo di dover essere perfetta” Priyanka Chopra è un’indiscussa icona di bellezza ma in pochi sanno che non è stato semplice per lei accettarsi così com’è. Da piccola si è sentita sotto pressione a causa degli standard di splendore imposti dalla società, credendo di doversi necessariamente adeguare a quell’idea irrealistica di perfezione.

A cura di Valeria Paglionico

Priyanka Chopra è una delle star più amate e seguite al mondo e, nonostante abbia sempre vantato un'innegabile bellezza, non è stato semplice per lei accettarsi così com'è. Ha combattuto a lungo per sentirsi al suo agio con la sua immagine, con il suo peso, con la sua taglia, soprattutto quando da ragazzina muoveva i primi passi nello spettacolo. All'epoca credeva di non essere abbastanza per quel mondo patinato e il motivo è molto semplice: gli standard di bellezza irrealistici imposti dalla società le facevano pensare di doversi adeguare a tutti i costi a quell'idea di perfezione.

"Mi ci è voluto tempo per accettare il mio corpo"

Oggi siamo abituati a vedere Priyanka Chopra in copertina e sui red carpet internazionali ma, come dichiarato in un'intervista rilasciata al Sunday Telegraph, c'è stato un periodo in cui non si è sentita a suo agio con il corpo. Le sue parole sono state: "In passato ho sempre sentito la pressione di apparire in un certo modo. Sono stata cresciuta con standard di bellezza irrealistici per tutta la mia vita. Credevo di dover essere perfetta, magra, con una taglia da campione. Mi ci è voluto tempo per venire a patti con il mio corpo e i miei capelli naturali". A 30 anni ha messo su qualche chilo a causa dello stress legato alle critiche degli haters, che sui social non esitavano a prendere di mira per il suo aspetto fisico, accusandola di stare invecchiando.

I segreti per sentirsi in splendida forma fin dal risveglio

All'inizio della carriera non solo controllava ogni giorno peso e misure ma non si mostrava neppure mai in pubblico senza essere passata prima sotto le grinfie del suo staff di truccatori e parrucchieri. Ora le cose sono cambiate: l'attrice si pettina e si trucca da sola, tutto perché si sente meravigliosa così com'è. Quali sono i suoi segreti per sentirsi in splendida forma fin dalle prime ore del mattino? Niente palestra o colazione healty, Priyanka ha una macchietta del caffè accanto al letto, così da non doversi alzare per berne una tazzina appena sveglia, e scrive la lista delle cose da fare sul telefono.