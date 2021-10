Primark, la prima collezione di intimo per donne che combattono contro il cancro al seno Primark ha celebrato l’ottobre rosa con una collezione di intimo pensata ad hoc per le donne che combattono contro il cancro al seno. I capi chiave della linea sono i reggiseni post-operatori, ideati per andare incontro alle esigenze di tutte coloro che vivono un momento tanto delicato della loro vita.

A cura di Valeria Paglionico

Ottobre è il mese rosa dedicato alla prevenzione del tumore al seno, un problema ancora troppo tristemente diffuso ma che, se scoperto in tempo, può essere sconfitto con le cure adeguate. È proprio per sensibilizzare sull'importanza del tema e soprattutto per sostenere le donne che si ritrovano a combattere contro una malattia tanto invasiva che Primark ha lanciato una collezione di intimo specifica. Una parte del ricavato delle vendite verrà donata in beneficenza alle campagne non-profit di tutto il mondo, prima tra tutte quella del Nastro Rosa della Fondazione AIRC che in Italia sostiene la ricerca sul cancro.

L'intimo low-cost diventa inclusivo

Primark ha lanciato la sua prima collezione di biancheria intima pensata per andare incontro alle esigenze delle donne che combattono contro il cancro al seno. I capi chiave della linea sono i reggiseni post-operatori: hanno delle aperture laterali per consentire l'utilizzo di una protesi e delle cerniere sia sulla parte anteriore che posteriore, così da rendere facile la vestizione dopo l'intervento. Alcuni dei modelli in vendita sono stati pensati per le donne in ripresa dall'operazione, visto che presentano una leggera imbottitura interna. Oltre ai reggiseni, ci sono anche pantofole, magliette in jersey, felpe, trousse e tutto il necessario per unire comfort e stile in un momento tanto delicato. L'obiettivo del brand è molto semplice: far sì che ogni donna che ha subito un intervento chirurgico al seno possa continuare a sentirsi bella, indipendente e femminile. I tessuti non sono stati scelti a caso: tutti i capi sono realizzati in cotone riciclato o sostenibile e in poliestere riciclato, ovvero materiali green che risultano comodissimi quando entrano in contatto con la pelle.

La campagna di sensibilizzazione di Primark

Paula Dumont Lopez, Product Director del colosso irlandese del low-cost, ha spiegato: “Il tumore al seno ha purtroppo toccato la vita di molte donne e, proprio per questo motivo, siamo felici di fare la nostra parte a sostegno del mese di sensibilizzazione su questa patologia. Siamo davvero orgogliosi di questa nuova collezione che è nata grazie al prezioso feedback di pazienti oncologiche che ci hanno supportato nell’ideazione e progettazione di questi prodotti, il tutto combinando elementi pratici senza compromettere lo stile e l’accessibilità. Inoltre, credendo nell’importanza della diagnosi precoce, faremo leva sui nostri punti vendita e canali online per diffondere sempre più maggiore consapevolezza sul tema”. Fino alla fine di ottobre, inoltre, Primark porta avanti una campagna di sensibilizzazione sul tema in collaborazione con la Irish Cancer Society: sia sui social che nei punti vendita si porterà ancora una volta l'attenzione sull'importanza della prevenzione, l'unica potente arma capace di sconfiggere il cancro.