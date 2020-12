Postalmarket è tornato: come preannunciato la scorsa estate, il mitico catalogo dedicato allo shopping per corrispondenza che ha spopolato alla fine degli anni '90 è stato rilanciato in una versione moderna e rinnovata. Ora punta a sfidare i colossi dell'e-commerce, magari diventando la versione italiana di Amazon, una sorta di vetrina per le imprese Made in Italy di grandi e piccole dimensioni che si occupano di moda, design, beauty, food & wine, tech. Nonostante il debutto online, Postalmarket non rinuncia alla leggendaria versione cartacea che ha fatto storia e per la sua prima copertina ha scelto una testimonial d'eccezione: Diletta Leotta, indiscussa icona di bellezza amatissima nel nostro paese.

Diletta Leotta posa per Postalmarket

“È per me un onore essere stata scelta per la copertina del primo numero del nuovo Postalmarket che nel passato ha ospitato grandi icone di bellezza, da Cindy Crawford a Claudia Schiffer, da Carla Bruni a Monica Bellucci. È quindi un grande privilegio comparire sul mitico catalogo che ha fatto scoprire agli italiani la vendita per corrispondenza, anticipando di alcuni decenni il successo della vendita online”, sono queste le parole con cui Diletta Leotta ha commentato la collaborazione con Postalmarket. La conduttrice sportiva di Sky è stata immortalata in primissimo piano con il viso sorridente, i capelli sciolti e ondulati, con indosso un top scollato che si intravede appena e un anello dorato e sottile su ogni dito. È stata lei stessa a condividere la cover sui social, aggiungendo la didascalia: "Postalmarket ritorna. Ci vediamo nell’autunno 2021. L'ultimo Natale senza Postalmarket".

La storia del successo di Postalmarket

Postalmarket è l'azienda nata nel 1959 da un'idea di Anna Bonomi Bolchini, l'imprenditrice che ha importato dagli Stati Uniti in Italia il modello della vendita per catalogo. Il primo numero contava 48 pagine, aveva una tiratura di 10mila copie e venne distribuito in edicola con l'obiettivo di vendere beni di consumo, in particolare l'abbigliamento, al motto di "Con Postal Market, sai, uso la testa e ogni pacco che mi arriva è una festa". In pochi anni divenne l'azienda leader della vendita per corrispondenza, una vera e propria icona degli anni '80 grazie anche alle numerose star in copertina, dalle gemelle Kessler a Ornella Muti, fino ad arrivare a Monica Bellucci e a Cindy Crawford. Nel 1993, però, comincia la crisi e, dopo diversi tentativi di rilancio, il marchio è fallito definitivamente nel 2015. Nel maggio del 2020 è stata fondata la POSTALMARKET S.r.l., decisione che ha permesso la creazione di una versione moderna del noto catalogo.