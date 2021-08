Pop It, perché un gioco per bambini è diventato la mania dell’estate 2021 Avete presente la sensazione piacevole che si prova a scoppiare le “bolle” della plastica per imballaggi? Ecco, su questo principio si basa il Pop It, il gioco dell’estate 2021 che spopola su TikTok. Nell’epoca delle app e degli smartphone tutti impazziscono per un semplicissimo giocattolo per bambini: ecco perché.

Fateci caso: spuntano sotto gli ombrelloni, nei momenti di noia in treno e praticamente ovunque sui social. Parliamo del Pop it, il gioco coloratissimo dell'estate 2021. L'idea è semplice: una sagoma morbida, con delle palline in rilievo cave, da spingere giù con le dita. Una versione sofisticata, per così dire, della plastica da imballaggio con le bolle che tanto ci piace far scoppiare. Nato per aiutare lo sviluppo dei bambini, è diventato un antistress perfetto per teenager e adulti: basta farsi un giro su TikTok per vedere come la sua semplicità lo abbia fatto diventare un passatempo virale.

Come funziona Pop it

Nell'epoca delle app, spopola un gioco manuale semplicissimo per bambini: il Pop it esiste in moltissime forme, dal semplice cerchio all'unicorno e in tutti i colori dell'arcobaleno. L'importante è che sia in un materiale morbido, come il silicone, e che abbia le caratteristiche "bolle" convesse: i bambini (ma anche gli adulti) si divertono a spingerle giù e quindi appaiono in rilievo dal lato opposto, permettendo di giocarci all'infinito.

Perché Pop it spopola sui social

Un po' come lo slime o il fidget spinner (che impazzavano qualche anno fa) i giochi manuali danno sollievo alle dita ‘abituate' al touch screen e agli schermi piatti. L'attività manuale di far "scoppiare" le bolle è un ottimo antistress, un po' come il pongo o la pasta del pane. Ma è la sua versatilità a farlo diventare un tormentone social: su TikTok gli utenti fanno a gara a inventarsi usi creativi e challenge. C'é chi lo usa come stampino per il ghiaccio e chi per cucinare. Un fenomeno che fa sorridere: nell'era delle app siamo tutti impazziti per un semplicissimo gioco per bambini.