Pippa Middleton è più ricca della sorella Kate: il patrimonio da sposata supera quello dei royals Pur non avendo alcun titolo nobiliare, la sorella minore di Kate sembra essere la più ricca della famiglia: insieme al marito James Matthews possiede un patrimonio miliardario. Forse è anche più ricca della stessa regina Elisabetta: proviamo a fare i calcoli in tasca ai royal, tra castelli, residenze e tenute sterminate.

A cura di Beatrice Manca

Specchio specchio delle mie brame, chi è la più ricca del reame? Non è Kate Middleton, né tantomeno Meghan Markle. E, udite udite, pare che non sia nemmeno la regina Elisabetta. La donna più ricca della royal family non ha alcun titolo nobiliare, a dirla tutta: è Pippa Middleton, la sorella minore della Duchessa di Cambridge. Pur non avendo alcun titolo nobiliare, insieme al marito James Matthews possiede una fortuna che supera quella di molti parenti con il sangue blu e c'è chi dice persino quella della stessa sovrana.

Il matrimonio miliardario di Pippa Middleton

Pippa Middleton viene da una famiglia agiata: si stima che i Middleton vantino un patrimonio da circa 10 milioni di sterline. Ma è stato l'amore a renderla la donna più ricca (non solo sentimentalmente) della famiglia: nel 2017 ha sposato il finanziere James Matthews, che lavora nell'alta finanza e gestisce diversi fondi speculativi. Ex pilota professionista, anche James vanta origini nobili: è l'erede del titolo feudale scozzese di Laird of Glen Affricex. Ma la sua fortuna non deriva dal patrimonio di famiglia: l'Eden Rock Capital Management Group da lui fondato gli garantisce un patrimonio stimato intorno ai 2 miliardi di dollari.

il matrimonio di Pippa Middleton e James Matthew

Il patrimonio della famiglia Windsor

La rivista L'Officiel ha provato a fare i conti in tasca alla coppia: il patrimonio della sola regina Elisabetta è stimato intorno ai 520 milioni di dollari. Una cifra che non tiene conto però dell'immenso patrimonio immobiliare: i castelli, le tenute, le residenze e il "reddito" che percepisce per i suoi doveri. Stime del Sole24Ore collocano il patrimonio complessivo della famiglia Windsor intorno agli 88 miliardi di dollari ben più alta di quello del miliardario James Matthews. Tuttavia parliamo di un'intera famiglia: un giorno William salirà al trono e le cose per Kate saranno ben diverse. Ma, almeno per oggi, Pippa è più ricca della sorella.