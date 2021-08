Perché Harry e Meghan non sono stati invitati alla festa di Barack Obama? Barack Obama ha festeggiato i suoi 60 anni con una festa in grande stile e centinaia di ospiti, dove spiccava proprio l’assenza di Harry e Meghan. La stampa anglosassone indaga su questo allontanamento nei rapporti: pare che agli Ebamas non sia ancora andata giù una certa intervista della coppia…

A cura di Beatrice Manca

Dopo l'allontanamento dalla royal family, Harry e Meghan si sono costruiti una nuova vita in California circondati anche dai molti amici vip della coppia. Da quella lista però pare che sia stato depennato un nome importantissimo: Barack Obama, l'ex presidente degli Stati Uniti. Motivo? Meghan sarebbe rimasta molto delusa perché non ha ricevuto un invito al party per i 60 anni di Obama.

Il party degli Obamas senza Harry e Meghan

Barack Obama e Meghan Markle condividono la data di nascita: il 4 agosto. L'ex presidente ha festeggiato con una festa in grande stile e ospiti vip, dove spiccava proprio l'assenza della royal couple. Non si sa nulla di certo, ma i tabloid inglesi giurano che Meghan Markle volesse "disperatamente" partecipare alla festa da sogno e che sia rimasta "sconvolta" dal fatto di essere rimasta fuori.

Sono stati snobbati o hanno rifiutato l'invito?

Un gossip forse esagerato, ma il Telegraph prova a ricostruire la dinamica degli eventi: perché i rapporti tra Michelle Obama e i Sussex si sono incrinati? "Ci si aspetta che il Duca e la Duchessa siano i primi della lista di ogni party degli Obamas – scrive la reporter Camilla Tominey – Ma c'è molta confusione e non si sa se siano veramente stati snobbati o, come dice Page Six, abbiano annunciato di non partecipare". Forse ci sono ragioni di ordine pratico: Meghan è da poco diventata mamma per la seconda volta e Barack Obama ha dovuto dimezzare la lista degli ospiti dopo le polemiche per gli assembramenti. Ma il giornale avanza un'altra ipotesi: che i rapporti si siano raffreddati dopo la famosa intervista bomba con Oprah Winfrey. Nemmeno un ex presidente, a quanto pare, vuole essere coinvolto in una tempesta reale.