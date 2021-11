Perché gli slip da donna hanno il fiocchetto? Il motivo vi sorprenderà Vi siete mai chiesti per quale motivo la maggior parte degli slip da donna sono decorati con dei fiocchetti sulla parte anteriore? Non si tratta di un semplice dettagli estetico e alla moda, nasconde una storia antica e dal significato simbolico.

A cura di Valeria Paglionico

Avete mai notato che la maggior parte degli slip da donna hanno un fiocchetto sulla parte anteriore? Anche se all'apparenza sembrerebbe essere un dettaglio inconsistente aggiunto solo per rendere ancora più femminile, glamour e grazioso il capo di lingerie, in realtà nasconde una storia molto particolare e dal significato simbolico. Non si tratta di una semplice decorazione utile a distinguere l'intimo per femmine dall'intimo per uomini, ha un'importanza funzionale che solo in pochi conoscono.

Come è nato il fiocco sugli slip da donna

Siamo sempre stati abituati a credere che gli slip femminili venissero decorati con i fiocchi per una questione di estetica o per moda ma la verità è ben diversa e risale all'epoca in cui non esisteva ancora l'elettricità. Le donne di quel periodo storico si svegliavano all'alba per dedicarsi alle faccende domestiche e, non avendo a disposizione né la luce naturale, né la luce artificiale, avevano bisogno di un espediente per evitare di indossare gli slip sbagliati o alla rovescia. Il fiocchetto sulla parte anteriore delle mutande femminili serviva proprio a questo: indicare il suo verso giusto al solo tatto.

Le donne hanno cominciato a usare l'intimo dopo il Medioevo

La cosa particolare è che con l'arrivo dell'illuminazione il fiocco degli slip non è scomparso, anzi, ancora oggi continua a decorare l'intimo femminile, anche se è diventato un semplice dettaglio estetico. Sulla questione esistono diverse altre teorie, dall'ipotesi secondo cui il fiocco ha una semplice funzione erotica (creare attrazione negli uomini) all'idea che sia un dettaglio funzionale, utile a farlo distinguere con un solo tocco dall'intimo da uomo. Un'altra curiosità sulla lingerie femminile è che si tratta di un "lusso" concesso alle donne solo dopo il medioevo. All'epoca, infatti, le mutande erano sinonimo di potere e le donne che le indossavano venivano considerate ribelli e di poca moralità.