Paul Gascoigne è una leggenda nel mondo del calcio: a partire dagli anni '80 ha spopolato nei panni di centrocampista, arrivando a giocare sia nella nazionale inglese che in diversi club professionistici dei massimi campionati, anche quello italiano. A 25 anni è arrivato nel nostro paese, è entrato nella Lazio, dove è stato soprannominato Gazza per la sua velocità e per la sua scaltrezza, ed è proprio per questo che sono moltissimi gli italiani che non possono fare a meno di ricordarlo. Oggi ha 53 anni ed è volato a L'isola dei famosi: sebbene il suo aspetto sia cambiato non poco, non ha perso la verve che da sempre lo contraddistingue. Ecco le foto che mostrano l'incredibile trasformazione del calciatore britannico.

Dai successi calcistici a L'isola dei famosi

Erano gli anni '80 quando Paul Gascoigne divenne una delle punte di diamante del Newcastle e da allora non ha più smesso di avere successo nel mondo del calcio, anche se a causa di diversi infortuni non è riuscito mai a esprimere appieno il suo talento. Fino al 1995 ha giocato con la Lazio ma, al di là dei successi calcistici, ha fatto spesso parlare di lui a causa della sua personalità trasgressiva ed eccentrica e della sua vita sregolata fuori dal campo. Ha sofferto di diversi disturbi psichici e di alcolismo, soprattutto dopo il ritiro, ma oggi sembra essere più in forma che mai e prova a ritornare alle "vecchie glorie" nella nuova edizione de L'isola dei famosi.

in foto: Paul Gascoigne negli anni ’80

Paul Gascoigne, la trasformazione del calciatore

Quando ha raggiunto il successo Paul Gascoigne aveva poco più di 20 anni, dunque è chiaro il motivo per cui, confrontando le foto di ieri e oggi, sembra essere di fronte a una persona diversa. Oggi il calciatore ha i capelli bianchi, è leggermente stempiato e ha ricoperto il corpo di tatuaggi ma non ha perso la risata travolgente e la forma fisica impeccabile che da sempre lo contraddistinguono. Non sorprende, dunque, che a L'isola dei famosi si dia spesso agli allenamenti, dedicandosi ad addominali e flessioni sulle spiagge dell'Honduras. Insomma, Paul sarà pure cresciuto e maturato ma non ha alcuna intenzione di stravolgere le sue abitudini e di dire addio alla sua innata verve da "ragazzo ribelle".