Patrizia Pellegrino ieri e oggi: com’è cambiata la showgirl al GF Vip 6 Ricordate Patrizia Pellegrino, la showgirl che ha spopolato tra gli anni ’80 e ’90? Oggi è tra i nuovi concorrenti del GF Vip 6 e, nonostante abbia superato i 50 anni, continua a essere sempre bellissima. Ecco le foto che mostrano la trasformazione dagli esordi a oggi.

A cura di Valeria Paglionico

Ricordate Patrizia Pellegrino, la showgirl che ha spopolato tra gli anni '80 e '90? Sono passati decenni da quando ha debuttato nella tv ma ancora oggi continua a essere molto richiesta, tanto da essere tra i nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 6. Di tempo ne è passato dagli esordi, da allora non solo è diventata mamma ma ha anche messo fine al matrimonio con l'ex marito Stefano Todini dopo 14 anni. Anche il suo aspetto è cambiato molto ma ha mantenuto invariata la sua iconica bellezza. In quanti ricordano com'era nei primi anni di carriera? Ecco le foto che mostrano la trasformazione.

La trasformazione di Patrizia Pellegrino dagli anni '80 a oggi

Patrizia Pellegrino ha debuttato in tv nel 1981, all'epoca aveva poco più di 20 anni ma si distingueva già per splendore. Ha lavorato in alcuni dei programmi iconici dell'epoca, da Chewing gum show a Night and Day, fino ad arrivare a Chi tiriamo in ballo, Il piacere dell'estate e Sereno Variabile.

Patrizia Pellegrino senza trucco a L’isola dei famosi nel 2004

Come cambiata col tempo? È semplicemente maturata e, fatta eccezione per alcuni segni del tempo diventati un tantino più evidenti sul viso dopo i 50 anni, è rimasta praticamente identica. Sebbene l'età avanzi, Patrizia ha mantenuto invariati il sorriso travolgente, gli occhi azzurri intensi e l'espressione solare.

Patrizia Pellegrino nel 2012 con la maxi scollatura

Patrizia Pellegrino, da sempre fedele al biondo

C'è un dettaglio in particolare che non è cambiato affatto con gli anni: Patrizia Pellegrini è da sempre fedele al biondo. Il suo colore naturale è il biondo scuro ma fin da giovane ha giocato con le sfumature platino, osando con delle ciocche molto chiare sparse su tutta la chioma. Ha sempre evitato i "colpi di testa", al massimo ha provato dei bob corti, delle frange sbarazzine o delle onde dall'effetto naturale, ma per il resto ha preferito non stravolgere l'hair look. Al GF Vip 6 le cose cambieranno?