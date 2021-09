Paola Turani mostra la cameretta del figlio in arrivo: peluche, foto di famiglia e un armadio da star Paola Turani diventerà mamma tra meno di due settimane e ha preparato davvero tutto per accogliere al meglio il piccolo in arrivo. La sua cameretta, in particolare, è pronta: è bianca e azzurra, è decorata con le foto di famiglia e vanta un armadio da “mini star”.

A cura di Valeria Paglionico

Paola Turani è incinta, aspetta il suo primo figlio dal marito Riccardo Serpellini e non potrebbe essere più felice, soprattutto perché la lieta notizia è arrivata in un momento in cui stava quasi perdendo le speranze a causa di una diagnosi di infertilità. Nel momento in cui ha annunciato la gravidanza ai followers non è riuscita a contenere la gioia, da quel momento in poi non ha potuto fare a meno di documentare con foto e Stories ogni novità, dalle ecografie al pancione sempre più evidente. Ora che mancano meno di due settimane al parto ha deciso i mostrare la cameretta del nascituro: ecco dove il piccolo passerà i suoi primi momenti di vita.

Paola Turani ha ristrutturato casa prima del parto

L'arrivo di un figlio rivoluziona in modo drastico la vita di una coppia e anche Paola e Riccardo lo hanno capito bene. Qualche mese fa hanno dato il via ai lavori di ristrutturazione di casa, hanno trasformato la camera degli ospiti nella stanzetta del piccolo, ma solo nelle ultime ore hanno potuto ammirare lo splendido risultato finale. Al motto di "La sua cameretta terminata, proprio come l’avevo immaginata. Così candida e dolce. Adesso manchi solo tu piccolo… Ti aspettiamo", l'influencer ha realizzato un video in cui mostra tutti i dettagli della cameretta. Ora può definirsi davvero pronta al 100% per accogliere il bimbo in famiglia.

Le foto di famiglia attaccate ai muri

La cameretta in bianco e azzurro di "Serpellino"

Come è arredata la cameretta del neonato? Tutto è in bianco e azzurro, al centro c'è una culletta con tanto di targa personalizzata con la scritta "Serpellino" e sui lati c'è tutto il necessario per prendersi cura di lui, dal fasciatoio a un seggiolone, fino ad arrivare a un cavalluccio a dondolo.

L’armadio "da star" del figlio di Paola Turani

Le pareti sono state decorate con una serie di foto di famiglia, negli scatti ci sono anche gli adorabili cani della Turani (con tanto di peluche coordinati), oltre che i momenti più dolci della gravidanza. Il dettaglio più trendy? L'armadio, che è già stato riempito con tutine, completini, salopette, scarpine e accessori in versione "mini". Insomma, Serpellino ha già tutte le carte in regola per diventare una star anche se non è ancora nato.