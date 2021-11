Paola Turani, il primo cambio look post-parto: il balayage sui capelli castani è da imitare Paola Turani è diventata mamma da poco più di un mese e di recente ha pensato bene di cambiare look per la prima volta dopo il parto. Ha detto temporaneamente addio ai ricci per provare una piega extra liscia, mettendo così in risalto un meraviglioso balayage sui capelli castani.

A cura di Valeria Paglionico

Paola Turani è diventata mamma per la prima volta all'inizio di ottobre, ha messo al mondo Enea Francesco Serpellini, il figlio nato dal matrimonio con il marito Riccardo, e non potrebbe essere più felice. Il bimbo per lei è quasi un "piccolo miracolo", visto che fino a prima della gravidanza le era stata fatta una diagnosi di infertilità. Non sorprende, dunque, che sui social abbia documentato ogni dettaglio della dolce attesa, dalle ecografie alla crescita del pancione. Oggi non ci pensa su due volte a posare in compagnia del primogenito, anche se ad attirare le attenzioni del pubblico è il cambio look post-parto: il colore di capelli dell'influencer diventerà il must dell'inverno?

Paola Turani con le sfumature castagna

Siamo sempre stati abituati a vedere Paola Turani con dei ricci vaporosi e fluenti (addirittura non ha rinunciato alla sua chioma naturale neppure nel giorno del matrimonio), ma ora sembra aver cambiato registro. Sarà perché voleva dare una svolta al suo stile da neomamma o perché semplicemente aveva voglia di rivoluzionare l'hair look, ma la cosa certa è che ha sfoggiato un colore inedito. Sui social si è immortalata con i capelli extra lisci come impone il trend del momento, mettendo in risalto un balayage luminoso e corposo. Non ha rinunciato al castano scuro, semplicemente ha aggiunto alcune sfumature più chiare sui toni del castagna sulle punte della chioma.

Il balayage è il must-have dell'inverno 2022

Non è una novità che Paola Turani ami giocare con le tinture, basti pensare al fatto che in pieno lockdown è stata una delle prime star a mettere in mostra i capelli bianchi con estrema naturalezza. Ora che ha la possibilità di fare visita al parrucchiere quando vuole per lei è arrivato il momento del balayage sulla chioma castana e, a giudicare dall'effetto meraviglioso ottenuto, di certo diventerà il must-have dell'inverno. In quante seguiranno l'esempio dell'influencer per aggiungere un tocco brillante e glamour alle giornate più fredde dell'anno? Il balayage è la soluzione ideale per chi vuole cambiare ma senza osare troppo.