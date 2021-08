Pamela Prati rivela il segreto della sua forma smagliante: “Ho quasi 63 anni ma me ne sento 20” Pamela Prati compirà 63 anni il prossimo novembre ma non the affatto il tempo che passa. Sui social ha posato in intimo rivelando una forma fisica smagliante: ecco qual è il segreto per vantare una silhouette impeccabile e tonica come la sua.

A cura di Valeria Paglionico

Da quando c'è stato l'avvento dei social sono moltissime le star che hanno deciso di "scendere dal piedistallo", cominciando a mostrare la "normalità" della loro vita quotidiana. Pamela Prati non fa eccezione e, sebbene abbia sempre ricoperto i panni della femme fatale fin dai tempi del Bagaglino, di recente non ha avuto paura di rivelare i segreti di bellezza di cui si serve regolarmente per essere tanto splendida e in forma. Il motivo per cui lo ha fatto? Su Instagram posta speso foto in bikini e in abiti sexy, cosa che spinge numerosissimi fan a chiederle come faccia a vantare una silhouette tanto smagliante a più di 60 anni.

Pamela Prati posa in intimo

Chi ha detto che una donna over 60 non può fare concorrenza a una ventenne? Pamela Prati è una delle tante star che hanno messo a tacere i luoghi comuni, le è bastato postare sui social alcune foto in versione iper sensuale per lasciare tutti senza parole. La showgirl ha quasi 63 anni ma non teme affatto il peso dell'età. Ha infatti posato in total black con crop top e slip sgambati, rivelando un corpo da urlo. Ha gli addominali scolpiti, le gambe sode, un lato b marmoreo e neppure l'ombra di una ruga sulla pelle.

Come si tiene in forma Pamela Prati

Come fa a tenersi in forma? Lo ha spiegato lei stessa nella didascalia delle foto in nero scrivendo: "La domanda che ricevo in direct un giorno sì e l’altro pure è “Ma come fai?”. Io potrei parlarvi di quanto sia importante allenarsi, mangiare bene e altro, ma quello che ci tengo a dire è come per me l’età è solo un numero, ed è un consiglio che rivolgo a tutte le donne che mi scrivono. Certo uno deve anche fare sacrifici sia chiaro. Compiró 63 anni a novembre ma me ne sento 20". Insomma, sebbene sia fondamentale condurre uno stile di vita sano, Pamela consiglia a tutte di non fare troppo caso all'età anagrafica: sarebbe proprio questo il segreto per rimanere "eternamente giovani".