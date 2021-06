Pamela Camassa non è solo la fidanzata di Filippo Bisciglia, il presentatore di Temptation Island, è anche un'indiscussa icona di bellezza e di stile. È diventata famosa all'inizio degli anni 2000 dopo aver partecipato a Miss Italia e da allora non ha mai smesso di avere successo, distinguendosi per splendore e fascino. Ha dei profondi occhi azzurri, un sorriso smagliante, i lineamenti perfetti, dei lunghi e fluenti capelli scuri ma, nonostante la notorietà, è riuscita a rimanere con i piedi per terra. Sui social non ha paura di mostrarsi "al naturale" ma a renderla ancora più amata è il fatto che punta spesso su dei "normalissimi" capi low-cost.

Il pigiama di Pamela Camassa

Al motto di "La mattina parlatemi il pomeriggio" su Instagram Pamela Camessa ha documentato uno dei suoi risvegli. A differenza di molte star del suo calibro, che curano il look "da notte" nei minimi dettagli prima di posare per una foto social, lei ha preferito rimanere col pigiama che utilizza regolarmente nella quotidianità. Si tratta di un completino sui toni del rosa con pantaloncini corti e crop top con le maniche corte, è decorato con il viso di Mickey Mouse all-over ed è low-cost. Fa parte infatti della collezione di Primark Topolino Disney Cares e, sebbene non sia disponibile sul sito del brand, è chiaro che il suo prezzo non dovrebbe superare i 20 euro. Insomma, Pamela ama la moda low-cost proprio come ogni donna "comune".

in foto: Pamela Camassa con il pigiama di Primark

Pamela Camassa senza trucco

Al di là dell'outfit da notte, ad attirare le attenzioni del pubblico è stato il viso dell'ex modella, apparso completamente struccato nella foto in pigiama. Pamela non ha resistito alla mania social degli scatti senza make-up e si è lasciata immortalare in versione acqua e sapone appena uscita dal letto. Non ha usato filtri, artifici o fotoritocco e il risultato è stato impeccabile: nonostante non abbia eye-liner, rossetto e fondotinta, è sempre meravigliosa. Del resto, come sarebbe potuto essere diversamente se la Camassa è diventata famosa proprio grazie al suo innato splendore?