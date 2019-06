L'estate è ormai cominciata e sono moltissimi quelli che sono già partiti per le vacanze. Cosa c'è di meglio della buona musica per rendere un viaggio davvero indimenticabile? La cosa che in pochi sanno è che anche nella scelta della playlist l'astrologia ci mette il suo zampino. C'è chi ama l'indie, chi non può fare a meno di scatenarsi sulle note dei pezzi raggaeton, chi invece preferisce il pop puro e leggero: ecco quali sono le canzone dell'estate 2019 che meglio si adattano alla nostra personalità a seconda del segno zodiacale a cui apparteniamo.

Ariete – Boomdabash e Alessandra Amoroso – "Mambo salentino"

L'ariete è un segno molto dinamico e nella bella stagione non sta fermo un attimo, si lancerebbe in qualsiasi tipo di avventura pur di non annoiarsi. La canzone dell'estate 2019 perfetta per questo suo temperamento è "Mambo salentino" dei Boomdabash e Alessandra Amoroso. Su quelle note super grintose non perde occasione per darsi ai balli scatenati.

Toro – Liberato – "Oi Marì"

Il toro è un segno che non si lascia andare agli eccessi fino a quando non va in ferie, purtroppo, però, è ben consapevole del fatto che passerà gran parte dell'estate a lavorare. Come si consola? Con la musica. Ascoltando "Oi Marì" di Liberato sognerà di essere in barca sotto i faraglioni di Capri.

Gemelli – Thegiornalisti – "Maradona y Pelè"

I gemelli sono iperattivi, comunicativi, dinamici e con l'arrivo dell'estate diventano un vero e proprio fiume in piena. Starebbero intere giornate a scatenarsi e a ballare, rifuggono dalla noia e amano lasciarsi accompagnare dalle canzoni più ritmate della stagione. Quella che fa per loro? Maradona y Pelè" dei Thegiornalisti.

Cancro – Calcutta – "Sorriso (Milano-Dateo)"

Con l'arrivo dell'estate il cancro non perde il suo animo romantico e malinconico, anzi probabilmente lo sente in maniera ancora più amplificata, soprattutto quando è single. La canzone di quest'anno che fa per lui, dunque, non può che essere "Sorriso" di Calcutta, una sorta di dedica a una partner con cui è finita male.

Leone – J-Ax – "Ostia lido"

Il leone è un leader nato e, quando arriva l'estate, non può fare a meno di scatenarsi. Ogni sera sarà l'anima della festa e non perderà occasione per coinvolgere gli amici nelle sue avventure folli. La canzone della stagione che gli dà maggiormente la carica? "Ostia lido" di J-Ax, il tormentone estivo per eccellenza.

Vergine – Gazzelle – "Polynesia"

La vergine è un segno molto serio, pacato e razionale e, che ci si trovi in estate o in inverno non importa, continuerà a non darsi affatto agli eccessi. Non è un caso che nella bella stagione viene travolto da una vena malinconica, addirittura farebbe volentieri a meno di passare intere giornate su spiagge affollata sotto un sole rovente. La canzone che meglio si adatta al suo animo "insofferente"? "Polynesia" di Gazzelle.

Bilancia – Madonna e Maluma – "Medellin"

La bilancia ama il ritmo latino, soprattutto durante l'estate, quando passerebbe intere giornate a ballare tra aperitivi e serate in discoteca. La canzone che proprio non riesce a farlo stare fermo? "Medellin" di Madonna e Maluma, ogni volta che parte in radio sente il bisogno di muoversi.

Scorpione – Irama – "Arrogante"

Il motivo per cui lo scorpione ama l'estate? Uscendo più spesso, ha la possibilità di fare facilmente nuove conoscenze e di ammaliare tutti con il suo fascino. Non è un caso che nella bella stagione faccia spesso stragi di cuori, seducendo e abbandonando moltissime potenziali "prede". La canzone che meglio lo rappresenta è dunque "Arrogante" di Irama.

Sagittario – Livio Cori – "A casa mia"

Il sagittario ama viaggiare in giro per il mondo e in estate approfitta delle ferie per farlo senza preoccupazioni. Nonostante sia curioso di conoscere nuove culture, però, rimane sempre legato alla sua terra. Quale migliore canzone di "A casa mia" di Livio Cori potrebbe rappresentarlo?

Capricorno – Ed Sheeran & Justin Bieber – "I Don’t Care"

Il capricorno non ama particolarmente l'estate poiché è costretto a passare giornate intere al mare tra folla, sole bollente, sudore e scottature. L'unico lato positivo è che è il periodo dell'anno in cui può prendersi una pausa dal lavoro, quando cominciano le ferie in auto ascolterà in loop "I Don't Care" di Ed Sheeran & Justin Bieber.

Acquario – Charlie Charles e Durdust ft. Fabri Fibra, Mahmood e Sfera Ebbasta – "Calipso"

L'acquario ama distinguersi dalla massa, anche quando si parla di gusti musicali e in estate evita di ascoltare i soliti tormentoni con dei testi banali in cui si parla solo di spiaggia e mare. La sua canzone preferita di questa stagione è "Calipso" con Mahmood che, non solo ha un sound innovativo, ma vanta anche un testo di tutto rispetto.

Pesci – Luca Carboni e Giorgio Poi – "Prima di partire"

I pesci sono dei sognatori nati e, nonostante l'estate sia la loro stagione preferita, quando si trovano di fronte a uno splendido paesaggio marino, non possono fare a meno di sentirsi romantici e malinconici. E' proprio per questo che la canzone del momento che fa per loro è "Prima di partire" di Luca Carboni e Giorgio Poi, se da un lato è energica e ballabile, dall'altro ha un testo dolcissimo.