L'estate è ormai finita ed è arrivato il momento di tornare alla propria normale routine quotidiana. Il modo migliore per scaricare lo stress lavorativo e tenersi in forma? Praticare sport. Se siete stanchi dei soliti corsi proposti in palestra, potete chiedere consiglio all'oroscopo che vi rivelerà qual è l'attività perfetta per dare libero sfogo alla vostra personalità. Ecco, dunque, qual è il workout ideale per ogni diverso segno zodiacale.

Ariete – Arti marziali

L'ariete è un segno indipendente, attivo, che ama mettersi continuamente alla prova. Ha un innato spirito guerriero ed è per questo che le arti marziali sono perfette per lui. Non solo gli permettono di sfogare lo stress con un corpo a corpo ma gli donano anche flessibilità, forza, velocità e capacità di difendersi.

Toro – Body building

Il toro è un segno dominato dai sensi e sa bene che è importante tenersi in forma per sentirsi bene. Allo stesso tempo, però, non ama particolarmente gli sport troppo dinamici, preferisce puntare tutto sul body building e sul sollevamento pesi, così da ritrovarsi con dei muscoli super sviluppati senza andare troppo lontano da casa.

Gemelli – Tabata

I gemelli sono comunicativi e dinamici e, quando si parla di attività sportiva, non hanno paura di stancarsi e di sudare, per loro l'unica cosa che conta è vedere risultati in poco tempo. L'allenamento che risponde a queste loro esigenze? La tabata, che permette di passare in pochi secondi da un esercizio all'altro senza mai annoiarsi.

Cancro – Yoga

Il cancro è un segno che considera lo sport non tanto il rimedio ideale per tenersi in forma, quanto piuttosto un modo per rilassare corpo e mente. Quale migliore attività dello yoga potrebbe permettergli di raggiungere dei risultati simili? Al termine di una lezione si sentirà pronto per conquistare il mondo.

Leone – Salsa

Il leone non ha abbastanza pazienza per passare intere giornate in palestra ma allo stesso tempo ha bisogno di muoversi per mantenersi in perfetta forma ed essere piacente. La soluzione? Praticare salsa: con in sottofondo musica cubana dai ritmi travolgenti di sicuro riuscirà a diventare il re della pista.

Vergine – Pilates

La vergine è un segno super razionale e, nel momento in cui decide di darsi all'attività fisica, sceglie qualcosa che fa bene alla schiena, permettendogli di combattere i dolori dovuti al fatto che passa intere giornate alla scrivania. Il pilates è dunque l'ideale per rafforzare il corpo e per sentirsi al top: al termine di una lezione sarà letteralmente rinato.

Bilancia – Zumba

La bilancia è il segno più vanitoso dello zodiaco, fare sport per lui è quasi un obbligo, visto che ama avere un corpo curato e impeccabile. Qual è l'allenamento perfetto per lui? Zumba poiché gli dà la possibilità di divertirsi tra coreografie originali e, allo stesso tempo, di fare amicizia e mettere in mostra il lato divertente del suo carattere.

Scorpione – Spinning

Lo scorpione è un segno passionale, che vuole vivere tutto ciò che gli capita in modo intenso. Anche quando si parla di sport sceglie l'allenamento più pesante con cui possa sentirsi davvero stanco a fine giornata. Un esempio? Lo spinning: pedalare per un'intera ora su una bicicletta a tempo di musica gli permetterà di raggiungere risultati incredibili e di avere un lato b da urlo.

Sagittario – Jogging

Il sagittario ama esplorare il mondo e lanciarsi in mille avventure super dinamiche, chiudersi in una palestra, dunque, non lo fa sentire affatto stimolato. Punterà sempre su qualche attività da praticare all'aria aperta come la corsa. Fare jogging in un parco gli permetterà di entrare in contatto con la natura e, allo stesso tempo, di dimagrire e rafforzare i muscoli.

Capricorno – Arrampicata

Il capricorno è un segno all'apparenza pacato, sembra essere un pantofolaio nato ma in verità nasconde uno spirito davvero dinamico. L'allenamento perfetto per scaricare lo stress? L'arrampicata, gli permetterà di sentirsi forte, a lavorare sulla sua autostima e a provare un'immensa soddisfazione una volta terminato il workout.

Acquario – Trapezio

L'acquario è un segno dall'animo originale e sopra le righe e non ha paura di metterlo in mostra. Anche quando si parla di scelte sportive punta sempre su qualcosa di bizzarro come il trapezio o altri tipi di allenamenti circensi. Nonostante siano attività molto faticose, avendo molta resistenza e perseveranza, la fatica non gli fa alcun tipo di paura.

Pesci – Nuoto

I pesci amano stare nell'acqua, tanto che per loro la fine dell'estate è un vero e proprio trauma. Come possono rimediare alla cosa? Cominciando a praticare nuoto. Tra una vasca e l'altra riusciranno a scaricare tutto lo stress accumulato durante la giornata, sentendosi benissimo sia dal punto di vista mentale che fisico.