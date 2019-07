Manca ormai pochissimo all'arrivo delle ferie ma, nonostante ciò, sono molti quelli che hanno le idee poco chiare sul luogo in cui passeranno le vacanze. Perché non cominciare a godersi la pausa lavorativa con un festival musicale? La cosa che in pochi sanno è che, a seconda del momento dell'anno in cui sono nati, potranno puntare su un evento diverso. Il Sónar di Barcellona, Tomorrowland, lo Sziget di Budapest, la scelta cambia in base al segno zodiacale a cui si appartiene.

Ariete – Sónar

Il Sónar di Barcellona è uno dei festival di musica elettronica più famosi d'Europa e per gli appassionati del genere è un appuntamento irrinunciabile. Quale migliore occasione di questa per cominciare in modo super adrenalinico l'estate? L'ariete lo sa bene ed è proprio a un evento come questo che riuscirà a sfogare tutta la sua energia.

Toro – Oltre Festival

Il toro è molto pacato e anche durante l'estate preferisce il relax alle avventure super dinamiche. Se proprio deve andare a un festival musicale, preferisce rimanere in Italia e non darsi alle danze scatenate. L'Oltre Festival di Bologna è dunque perfetto per lui, anche perché sul palco saliranno solo cantautori indie.

Gemelli – Sziget

I gemelli sono tra i segni più dinamici dello zodiaco e con l'arrivo dell'estate non stanno mai fermi. Il festival perfetto per il loro temperamento? Lo Sziget di Budapest, che gli darà la possibilità di passare intere giornate tra decide di concerti e attrazioni differenti, in maniera tale da non annoiarsi neppure per un istante.

Cancro – Balaton Sound

Il Balaton Sound è un festival poco conosciuto ma permette di compensare la voglia di musica a quella di prendersi cura della tintarella. Si tiene ogni anno sulla sponda meridionale del lago Balaton, in Ungheria, e darà spazio ai migliori dj di musica elettronica. Il cancro non potrebbe chiedere di più per cominciare al meglio l'estate.

Leone – Tomorrowland

Quale migliore occasione dell'estate per passare intere nottate a ballare fino a quando non arriva l'alba? Il leone non vede l'ora che arrivino le ferie per farlo e per cominciare al meglio non può che dare il via alle vacanze con il festival Tomorrowland. Tra i migliori dj del mondo e delle scenografie spettacolari, si scatterà selfie in ogni angolo.

Vergine – Ariano Folkfestival

La vergine è un segno che non ama osare, anche in estate non ha alcuna intenzione di fare follie, preferisce la tranquillità e il relax. E' proprio per questo che il festival che fa per lui è l'Ariano Folkfestival, si svolge al confine tra Campania, Puglia e Basilicata e, a dispetto di quanto si possa pensare, dà la possibilità di ascoltare alcuni tra i migliori suoni del mondo.

Bilancia – Super Bock Super Rock

La bilancia è il segno più sofisticato dello zodiaco e anche quando si parla di festival estivi preferisce evitare le manifestazioni commerciali. Quello che fa per lui è dunque il Super Bock Super Rock che si tiene a Lisbona che, oltre a permettergli di ascoltare buona musica, gli darà anche la possibilità di visitare una delle città più belle d'Europa.

Scorpione – Reading Festival e Leeds Festival

Il genere musicale preferito dello scorpione è il rock e durante l'estate non può che prendere parte a dei festival a tema. Quello perfetto per lui è il Reading che si tiene nell'omonima cittadina del Regno Unito, un vero e proprio must per quelli che amano le chitarre elettriche, le batterie e la musica ad alta carica adrenalinica.

Sagittario – Boomtown

Il sagittario adora l'avventura e in estate va sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo ed emozionante. Il festival che fa per lui è il Boomtown, si tiene ogni anno a Winchester ed è davvero unico, visto che per l'occasione vengono create una città e una mitologia a tema.

Capricorno – Rock in Roma

Il capricorno è un segno molto pacato e pigro ed è per questo che, se decide di andare a un festival estivo, preferisce non allontanarsi troppo dalla sua città. Piuttosto che prenotare un volo e andare in giro per l'Europa, punterà tutto sull'Italia. Un esempio? Il Rock in Roma.

Acquario – Melt! Festival

L'acquario è un segno che ama distinguersi dalla massa e anche nella scelta del festival estivo punterà su qualcosa sopra le righe. Un esempio? Il Melt! che si svolge a Ferropolis in Germania, per la precisione in una location postindustriale. Probabilmente quasi nessuno lo conoscerà ma l'obiettivo delle persone nate in questa parte dell'anno è proprio fare qualcosa di non convenzionale.

Pesci – Milano Rocks

I pesci sono così legati al mare che non riuscirebbero mai a rinunciare alla vacanza in un luogo balneare. Allo stesso tempo, però, amano anche la musica e per conciliare le due cose punteranno tutto sul Milano Rocks. Si svolge alla fine di agosto e gli permetterà di godersi gli ultimi strascichi d'estate in modo divertente.