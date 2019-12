Ciao a tutti, mi chiamo Ginny e anche oggi sono qui per raccontarvi l’oroscopo! Ho osservato la posizione dei pianeti nel cerchio dello Zodiaco per dare a tutti i segni l’oroscopo di oggi su amore, lavoro e fortuna. Il 3 di dicembre Giove è ufficialmente nel segno del Capricorno: dimentichiamoci le spese folli e gli extra budget perché il pianeta legato al denaro, Giove, in questo segno zodiacale, il Capricorno, segno di Terra, sarà accorto e accumulatore. Giove in Capricorno è rigoroso e rigido, annulla le feste modello Grande Gatsby e al massimo si concede serate ufficiali con dress code elegante e smoking consigliato. In più, come già vi ho raccontato nei giorni scorsi, Venere e Marte sono in sestile quindi le due facce dell’amore si trovano in perfetta armonia mentre Mercurio è favorevole a Plutone… Se avete qualcosa da nascondere state attenti perché con questa combinazione astrologica i segreti non restano tali molto a lungo!

L’oroscopo del giorno 3 dicembre

Curiosi di scoprire cosa ha in serbo per voi l’oroscopo del giorno? Ecco le previsioni astrali, quelle che riguardano l'amore, il lavoro e la salute, il consiglio del giorno e i voti per tutti i segni, in modo da poter iniziare la giornata nel modo giusto. Fanno festa i segni di Terra (anche se il Toro un po' meno degli altri) mentre possono tirare un sospiro di sollievo i Gemelli che finalmente dicono addio a Giove opposto che rallentava… E loro la lentezza la amano come l'influenza!

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Vorresti scappare anche tu come un investitore straniero dall’Italia… Praticamente chiuderesti volentieri lo stabilimento del tuo cuoricino come ha fatto l’Ikea, tanto in questi giorni non fattura! Sei innervosito dal genere umano intero come dalla fila alle casse se tu devi pagare solamente le candele profumate. Amore: quale amore??? Lavoro: in questo periodo di odio cosmico almeno sul lavoro mantieni una certa rispettabilità… Senza esagerare, eh?! Salute: ci mancava solo Giove in quadratura, inizia un anno di stanchezza da pisolino immediato. Il consiglio del giorno: concentrati su di un obiettivo, ovvero concludere la giornata.

Voto 5 ma con due occhioni da gattone che non vedevamo da un pezzo





Toro (21 aprile – 20 maggio)

Per fortuna sei uno che ha un bel carattere, Toro! Perché anche oggi parlare con te sarà stimolante come guardare la lavatrice che centrifuga e soprattutto l’energia vitale non sarà proprio il tuo forte. Diciamo che sei uno che si accontenta come quando per sentirti un lupo di mare decidi di pagaiare col pattino! Amore: è l’unico aspetto che ti salva da un caratteraccio da esilio in sala mensa! Lavoro: come da qualche settimana a questa parte vorresti assumere una controfigura da scrivania… Che, si sa, ogni tanto è un ruolo pericolosissimo! Salute: sei un galletto! Il consiglio del giorno: decora a mano le palline di Natale per raccogliere i pensieri… Se ci sono!

Voto 6 solo perché ti si vuole bene

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Il cervello va a mille all’ora manco fosse la slitta di Babbo Natale al giro di riscaldamento ma, in compenso, tu sei di pessimo umore e sbuffi. Hai l’impressione che ci sia una congiura planetaria per farti perdere tempo… Anche alla macchinetta del caffè! Amore: poco, soprattutto per te stesso! Lavoro: la testolina va a mille come un Frecciarossa senza fermate! Salute: moooolto meglio! Il consiglio del giorno: ascolta i consigli di chi ti sta attorno prima di dire “no”.

Voto 5 perché con la Luna storta sei insopportabile

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Praticamente la mattina al risveglio non fai colazione, Cancro, e nemmeno stretching… Tu ti riscaldi come un pugile max weight class prima di salire sul ring. Oggi però, nello specifico, del boxeur avrai anche il tormento interiore, quello che si vede nei film come "Cinderella man". Un pugile delicato, insomma… Ma i tuoi destri stendono, sappilo! Amore: lo ritieni un argomento sopravvalutato! Lavoro: sei tu a dire al capo che cosa fare! Salute: stanchezza mezza bellezza. Il consiglio del giorno: leggi un romanzo d’amore che magari ti aiuta a ricordare qualcosa.

Voto 7 ma in un mondo tutto tuo

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Se esistesse un vaccino anti influenzale anche per le rotture di scatole oggi te ne faresti subito siringare un paio di dosi almeno! Perché??? Perché con questo Marte che ti rende nervoso attrai fastidi e sfighe… Si, li attrai Leone, per questo sembra che “capitino tutte a te”! Mai sentito parlare del karma? Amore: forse un po’ di dolcezza ma di sesso non se ne parla! Lavoro: mamma mia quando arrivano le vacanze?? Salute: di certo non ti iscrivi in palestra proprio a Dicembre! Il consiglio del giorno: dormi!

Voto 4 e mezzo e ti giustifichi con la Prof!

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Oggi ami proprio tutti coloro che si lasciano amare dimostrandoti riconoscenza assoluta e devota… Per chi invece dovesse avere qualcosa da ridire sei pronto a inforcare le tue peggiori vendette: gli sguardi di disappunto con le braccia incrociate e la testa che si scuote. Nessuno può restarne indifferente e insinuerebbero l’insicurezza anche in un osso duro come Trump. Amore: sì ma con riserva… Comunque farti innervosire è un attimo! Lavoro: hai tutto sotto controllo. Salute: ti agiti anche al primo starnuto… L’ipocondria si è impossessata di te! Il consiglio del giorno: distraiti da te stesso!

Voto 8 e mezzo tutto compreso

Bilancia (23 settembre – 23 ottobre)

E’ arrivato il freddo anche nel tuo cuoricino come nelle città del nord Italia… Tanto che quasi quasi rimpiangi le piogge, vero Bilancia?? Ecco, tu ti senti come Elsa di Frozen II nella parte in cui è ancora arrabbiata col mondo e se si innervosisce anche solo per la sveglia che suona trasforma chiunque in un pupazzo di neve. Meglio starti lontano o al massimo avvicinarsi armati di phon… Per riscaldarti l’umore! Amore: un’altra domanda? Lavoro: Hai bisogno di certezze… Quasi quasi ti piace anche ricevere ordini! Salute: Ti senti gli anni di Babbo Natale! Il consiglio del giorno: copriti!!!

Voto 4 e mezzo come i gradi sul termostato

Scorpione (24 ottobre – 21 novembre)

Ti senti come Amadeus che è ancora troppo lontano per avere ansia da Sanremo ma abbastanza vicino per sognare di scendere dalla scalinata più famosa d’Italia. Sei praticamente oggi in una condizione perfetta: sentimentale quanto basta ma anche sufficientemente strafico da essere desiderato quanto l’anello di fidanzamento. Amore: i sentimenti sono profondi come le uova di caviale. Profondi e preziosi! Lavoro: hai l’impressione di lavorare almeno per due… Quasi quasi è ora di chiedere l’aumento! Salute: hai l’adrenalina di chi si è appena buttato col paracadute. Il consiglio del giorno: osa! Anche con l’outfit.

Voto 9

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Hai la stessa ansia dell’Italia che sta assistendo ai sorteggi di Euro 2020. Non che tu abbia nulla da temere oggi ma diciamo che anche le cose più facili verranno vissute con un’ansia da prestazione che lascia poco spazio alla leggerezza. Tu chiamala se vuoi “ipersensibilità". Ma sempre di attacco furibondo alle pellicine delle dita si tratta. Amore: sei distratto dall’amore oggi… E ci metti ore anche a decidere che emoji usare su whatsapp. Lavoro: Anche qui diciamo che decidere che strada prendere non sarà sempre immediato. Hai bisogno della chiamata a casa. Salute: iperattivo! Il consiglio del giorno: va bene esserti portato avanti con l’albero di Natale ma non puoi cucinare già per il cenone, eh?!

Voto 7 ma stai calmo!

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Vivi la giornata di oggi con la stessa velocità, intensità e voglia di vincere che ha la Sofia Goggi quando scende nello slalom gigante sulle piste da sci. Hai presente? A duecento all’ora! E rischi anche di salire sul podio senza che le persone che ti stanno attorno abbiano nemmeno potuto finire di allacciarsi gli scarponi. Amore: Impossibile non adorarti… Ma tu non te ne approfittare, eh?! Lavoro: Esigi la perfezione ma trovare un difetto nel tuo lavoro sarà impossibile… Salute: Ti senti in forma come dopo lo zabaione della nonna. Il consiglio del giorno: registrati discorsi motivazionali da riascoltare nei tempi bui!

Voto 10 e lode con applauso

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Sei così svogliato che vorresti prendere ferie solo per leggere tutto il catalogo dell’Ikea… Non hai nemmeno voglia di cose impegnative e il quotidiano preferisci ascoltarlo sul podcast. E’ Mercurio quadrato che ti mette nel cervello la neve delle boule de neige. Ah, e se le tue energie sono poche in generale, di certo palestra e sesso sono da escludere dalla “to do list”! Amore: non lo sai, ci stai pensando. Lavoro: ma dove sono finite quelle idee geniali che arrivavano alla tua testa come lampi di genio?? Eh, dove?? Colpa di Mercurio! Salute: ti senti stanco come dopo una lezione di spinning ma non ti sei mai alzato dal divano. Il consiglio del giorno: alzati dal divano!

Voto 5 e mezzo e pensieroni

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Potrebbe prenderti la malinconia come per chi ha vissuto anni di pubblicità delle cucine Berloni e adesso viene a sapere che lo stabilimento chiude. Potresti sentire il peso del tempo che passa oggi… E per te che di solito cerchi di non occupartene potrebbe apparire come una sorpresa. In compenso tutta questa emotività ti renderà ancora più bello e adorabile del solito… Piangere sulla tua spalla sarà la cosa più bella della giornata! Amore: nella friendzone vai alla grande! Lavoro: sensibile sì ma anche scaltro, eh! Che nessuno osi sottovalutarti. Salute: finalmente non devi più temere i malanni di Giove! Il consiglio del giorno: fatti di cioccolata.

Voto 7 e mezzo per il croce rossino emotivo di chi ti sta attorno. Dovrebbero darti uno stipendio dal comune!