Ciao a tutti, sono Ginny e anche oggi vi parlerò dell'oroscopo del giorno 20 gennaio 2020, con le previsioni astrali e i voti per tutti i segni dello Zodiaco. Il 20 gennaio la Luna si trova nel segno del Sagittario mentre il Sole, nel pomeriggio, passa da Capricorno ad Acquario. Questo è proprio un giorno di cuspide: chi è nato oggi deve sempre controllare il tema natale per sapere se il suo Sole (e quindi quello che chiamiamo “segno zodiacale”) cade nell’ultimo grado del Capricorno o nel grado zero dell’Acquario. Dalle 17 iniziamo a festeggiare i nati sotto il segno dell’Acquario.

L’oroscopo del giorno 20 gennaio: giorno di cuspide tra Capricorno e Acquario

Per iniziare la giornata nel modo giusto, ecco l'oroscopo di oggi 20 gennaio 2020 segno per segno: curiosi di scoprire le previsioni astrali su amore, lavoro e salute? Ogni segno riceverà un voto e un consiglio astrale personalizzato. Energie e lacrime per i Sagittario mentre i Gemelli hanno pochissima voglia di contatto umano!

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Non ti tieni oggi Ariete come il boss che, arrestato, morde un agente all’orecchio. Cioè, sia chiaro, tu oggi mordi: per difenderti e per eccitarti. Chi si avvicina è avvisato e si assume ogni responsabilità!

Amore: oggi smetti di pensare e agisci anche in amore: è ora di far vedere chi sei! Lavoro: vai a dirne due al capo. Salute: sia fisica che mentale, praticamente in formissima. Il consiglio del giorno: aiuta chi è in difficoltà anche in una piccola cosa.

Voto 8

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Purché non ti si facciano domande o non ti si interroghi, tu sei la persona più divertente del mondo! Voglia di coccole e di piaceri senza fine anche se è lunedì… Anche col capo dovrai trovare soluzioni alternative come portargli un po’ di quei biscotti che hai cucinato nel weekend. In generale la bocca preferisci usarla per masticare o al massimo mangiare che non per esprimerti.

Amore: dolcione ma sempre con cognizione di causa. Le cose si fanno fatte bene! Lavoro: idem, quasi quasi sembra che la Vergine ti abbia contagiato di perfezionismo! Salute: sei pronto a metterti in riga. Il consiglio del giorno: sveglia presto!

Voto 7

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Oggi è il giorno giusto per stare a letto… Anche da soli va bene! I pianeti si sono schierati tutti in modalità disturbo peggio del Banksy torinese che infastidisce Salvini con i cartelloni elettorali fake. Se possibile, vi sto lontana e ci sentiamo domani, ok??!

Amore: no, no, e ancora no. Lavoro: Te la cavi in qualsiasi situazione, anche in una riunione a sorpresa col mega capo! Salute: insomma… Vorresti essere in una clinica del sonno! Il consiglio del giorno: smettila di pensare e sogna.

Voto 5 e mezzo.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Sei da emozioni così forti oggi che nemmeno una puntata speciale di “C’è posta per te” della de Filippi! Non hai bisogno di abbracciare chi ami perché già si sente il tuo calore standoti a dieci centimetri di distanza. Diciamo che il tuo partner non avrà davvero nulla di cui preoccuparsi se non di ritagliarsi del tempo per starti appiccicato!

Amore: tanto ma tanto tanto e come piace a te: emozionante. Lavoro: l’empatia è una grande dote. Salute: ti curi di te. Il consiglio del giorno: Alimentazione sana ma appagante… Mica che ti rattristi davanti al cavolo bollito!

Voto 7 e mezzo

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Oggi, per colpa di un Mercurio biricchino, potresti cadere in qualche gaffe: un po’ come Amadeus alla conferenza stampa di San Remo presentando le donne sul palco. Ecco, sarà che le emozioni saranno forti e la razionalità poca, ma ti consiglio di consultare un copy prima di esprimerti.

Amore: super hot. A starti vicino dobbiamo spogliarci. Lavoro: nessuna idea in vista. Salute: voglia di fitness. Il consiglio del giorno: prova un’arte marziale.

Voto 7

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Sei simpatica come una sardina a Sgarbi oggi. Ecco, Verginella mia, se non ti conoscessi mi preoccuperei ma so bene che questa giornata in cui sprigioni insofferenza e cattivo umore (non odore, eh!) ti piace anche un po’. Per lo meno ti si lascia in pace, no?!

Amore: tutto storto… La tua dolce metà chiederà il prepensionamento. Lavoro: Pur di finire quello che hai da fare farai straordinari non retribuiti e ore piccole. Salute: c’è ma non si sente. Il consiglio del giorno: Tisane all day long.

Voto 5

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Geniale! E vivace! E divertente! E senza una nuvola di paranoia. Praticamente Bilancia questo Mercurio ti sta facendo benissimo anche se sta affilando la tua lingua come farebbe l’arrotino col coltello per tagliare il pollo! A noi ci piaci tanto e so che anche la tua dolce metà approfitterà di questo sex appeal bocciato come una primula in netto anticipo.

Amore: mamma mia quanto! Quasi quasi è troppo anche per te. Il sesso la vince sempre sulle coccole però, c’è da dirlo! Lavoro: ottime idee, quasi geniali! Salute: anche se non ti senti in formissima ti impegni per vivere sano. Brava! Il consiglio del giorno: Stretching anche mentre aspetti l’autobus!

Voto 8

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Sembri atterrato direttamente dalla Parigi Fashion Week, Scorpione, tanto sei fico ma soprattutto curato. Oggi hai proprio voglia di perdere tempo davanti allo specchio e di togliere spazio alle paranoie in onore di abbinamenti perfetti tra orecchini e dolcevita. La bellezza riempie il cuore, oltre che lo sguardo. Sappilo!

Amore: quanto sentimento… Non riesci a trattenerlo e abbracci tutti. Lavoro: no, in ufficio non abbracci nessuno! Salute: bene ma hai bisogno che qualcuno ti controlli, come il controllo settimanale dal dietologo! Il consiglio del giorno: Trovati un’amica che ti citofoni per andare in palestra.

Voto 7 e mezzo

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Sei così energico in questo lunedì che non ti spaventa nemmeno lo shock da rientro post weekend. Hai voglia di metterti in gioco e quasi quasi riscaldi i motori come al moto gp.

Amore: amore?!?! Qui c’è un’overdose di passione! Lavoro: stendi tutti con i tuoi progetti. Colleghi con la voglia di scalzarti, fatevi avanti! Salute: top. Il consiglio del giorno: disegna a mano libera, anche scarabocchi mentre sei al telefono.

Voto 8

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Sei scarico oggi Capricornetto! Hai proprio bisogno di qualche giorno di relax prima della ripresa e del decollo di nuovo. Praticamente dovresti spostate a lunedì e martedì il tuo fine settimana… Vuoi che scriva io una certificazione al tuo capo?! Certo, se vivessi nei paesi del nord dove il flex working è la norma, saresti avvantaggiato!

Amore: c’è ma lo sottoponi al terzo grado di interrogatorio! Lavoro: super intenso e inizia a stancarti. Salute: hai bisogno di riposo della mente e del corpo.

Il consiglio del giorno: dormi!

Voto 6 e mezzo.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

C’è uno spettacolo nella tua testa, Acquario, che nemmeno l’aurora boreale! Pensieri, idee, emozioni e sogni tutti insieme oggi ti rendono qualcosa a metà tra un essere umano e un libro di magia. Bisognerebbe prendere appunti su quello che dici! Anche in amore sei straordinariamente creativo!

Amore: flirti che è un piacere! Lavoro: tutti aspettano che tu ti esprima perché sanno che sai! Salute: le energie intellettuali forti rischiano di farti strafare anche fisicamente. Il consiglio del giorno: leggerezza.

Voto 9

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Oggi amate ancora di più una donna come Carola Rackete e applaudite forte la Cassazione che ha bocciato il ricordo di Agrigento. Il vostro cuore pulsa come il pistone di Valentino Rossi ma le buone maniere non sono il vostro forte. Mi auguro di non litigare con nessuno di voi perché ne uscirei a pezzettini!

Amore: tanto ma tormentato.Lavoro: tanto ma sfaticato. Salute: quanto meno a prendervi cura del vostro corpo siete bravissimi. Il consiglio del giorno: bagno profumato la sera al rientro a casa. Se siete sopravvissuti.

Voto 6 meno meno meno meno.