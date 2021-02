La Caserma è il nuovo docu-reality di Rai 2 che, sulla scia del successo de Il Collegio, catapulta un gruppo di ragazzi in un mondo diverso da quello quotidiano. Questa volta la location non è una scuola del passato ma un campo militare dove, tra allenamenti faticosi, sveglia all'alba e regole ferree, le aspiranti reclute imparano i concetti di rigore e disciplina. Tra i protagonisti di questa prima edizione c'è anche un 22enne di origini pakistane che potrebbe essere definito un "piccolo genio": si chiama Omar Hussain e fa parte del 2% della popolazione con un quoziente intellettivo molto elevato. Nonostante in tv abbia sempre ricoperto i panni del soldato, indossando maxi tute militari e mimetiche, nella vita "reale" i suoi obiettivi sono completamente diversi.

Chi è Omar Hussain

Omar Hussain è un ragazzo di 22 anni, viene da Massa e Cozzile, un piccolo comune in provincia di Pistoia, anche se le sue origini sono pakistane. Nonostante sia diventato famoso nei panni di recluta nel docu-reality La Caserma, i suoi obiettivi nella vita "reale" sono completamente diversi. Fa parte del 2% della popolazione italiana con un quoziente intellettivo molto elevato, è infatti membro ufficiale del Mensa, l'organizzazione internazionale in cui entrano solo coloro che superano un determinato Q.I. Studia fisica all'Università di Pisa, sogna di diventare un astronauta e ha la passione per gli scacchi, per il pianoforte e per la lettura. Non ha un buon rapporto con il padre, non a caso vive con la mamma e la nonna. Il motivo per cui ha deciso di darsi alla tv? Spera di imparare a essere più disciplinato e rispettoso delle regole grazie all'esperienza da soldato.

in foto: Omar da piccolo

Lo stile di Omar Hussain

Le reclute de La Caserma sono costrette a indossare sempre e solo divise militari e mimetiche quando appaiono in tv ma, quando tornano alla vita "reale", sono liberi di lasciare libero sfogo al loro stile. Omar Hussain rispetta le regole imposte dalla produzione ma sui social mostra la sua vera natura. Certo, non è molto attivo, basti pensare al fatto che il suo primo post è del 2020, ma è chiaro che non ama osare quando si parla di look. Fatta eccezione per qualche completo elegantissimo, spazia tra maglioncini e felpe in tinta unita, concedendosi solo qualche giacca di pelle total black quando vuole apparire più "ribelle". Porta gli occhiali da vista e il ciuffo vaporoso ma non si può dire che sia un narcisista. L'esperienza in televisione lo aiuterà a farsi notare nel suo campo?