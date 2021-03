Una delle manie più gettonate tra le star? Quella di condividere sui social foto e video in versione acqua e sapone, così da dimostrare a tutti che la propria bellezza è naturale. Sono ormai lontani i tempi in cui le celebrities apparivano in pubblico solo dopo essersi sottoposte a delle lunghe sedute di make-up, ora sono moltissime quelle che su Instagram non hanno paura di mostrarsi senza trucco, magari poco dopo essersi svegliate. L'ultima ad averlo fatto è stata Olivia Wilde che, sebbene anche sui red carpet internazionali punti quasi sempre su dei look abbastanza naturali, solo in rare occasioni si era immortalata completamente struccata. Il risultato? Nonostante l'assenza di rossetto, fondotinta e eye-liner, è sempre meravigliosa.

Olivia Wilde festeggia i 37 anni senza trucco

Qualche giorno fa Olivia Wilde ha compiuto 37 anni e, complici le restrizioni dovute alla pandemia, non ha fatto nulla di particolare per festeggiare al meglio questo traguardo. I fan, però, non hanno perso occasione per inviarle gli auguri sui social, rendendo così la sua giornata un tantino più piacevole. La mattina successiva, appena si è svegliata, l'attrice ha trovato un modo originale per ringraziare tutti: ha condiviso un selfie tra le lenzuola con tanto di didascalia "Ok, 37 anni, andiamo. Grazie per l'amore di compleanno. Vorrei che stessimo ballando tutti in un bar sudato". Nella foto Olivia appare in primo piano mentre è ancora a letto, indossa un pigiama con delle decorazioni geometriche rosa ed è leggermente "sfatta".

in foto: Il beauty look di Olivia sul red carpet

Ha i capelli spettinati e accenna un sorriso sul viso completamente struccato. Non ha usato filtri e ritocchi, ha avuto il coraggio di mostrarsi acqua e sapone e il risultato è stato impeccabile. Nonostante l'assenza di fondotinta, correttore, rossetto, ombretto ed eye-liner, la star è riuscita come al solito a incantare tutti con la sua bellezza mozzafiato e con i suoi magnetici occhi chiari. Insomma, lo splendore di Olivia è naturale al 100% e all'alba dei 37 anni ci ha tenuto a sottolinearlo, dimostrando di non avere alcuna paura del tempo che passa: sarà stato proprio questo dettaglio ad aver conquistato il suo nuovo presunto flirt Harry Styles?