Olga Plachina, le foto ieri e oggi: com’era la modella russa prima del matrimonio con Aldo Montano

Olga Plachina è la modella russa che nel 2016 ha sposato Aldo Montano e che di recente ha partecipato al GF Vip 6 per fare visita al marito. Oggi siamo abituati a vederla bellissima ed elegante in tv ma com'era prima del successo? Ecco le foto che mostrano la trasformazione.

A cura di Valeria Paglionico

Olga Plachina è la moglie di Aldo Montano dal 2016 e negli ultimi tempi si parla molto di lei perché ha preso parte al Grande Fratello Vip 6. Ha 24 anni ed è entrata nella casa per fare visita al marito che è tra i concorrenti e ha lasciato il pubblico senza parole con le sua bellezza. Oggi siamo abituati a vederla splendida ed elegante in molte delle trasmissioni televisive italiane ma com'era prima del successo? Complice una carriera da atleta (è stata infatti campionessa nei 400 mt a ostacoli) e il passato da modella, ha sempre vantato una forma fisica mozzafiato. La cosa non è cambiata neppure dopo aver avuto due figli dal campione olimpico, anche se col passare degli anni il suo aspetto è cambiato molto.

Dagli esordi da modella al matrimonio con Aldo Montano

Capelli biondi, profondi occhi azzurri e silhouette mozzafiato: fin dalla prima apparizione in tv Olga Plachina ha lasciato tutti senza parole con la sua bellezza algida. È nata in Russia nel 1997 e, dopo essersi dedicata per anni all'atletica, ha dato il via alla carriera da modella, arrivando a vincere Miss Sport e Miss Best Model nel 2015. Da ragazzina, però, non vantava la forma fisica mozzafiato che oggi la contraddistingue, solo con la corsa e gli allenamenti regolari è riuscita a scolpire il corpo. Non sorprende, dunque, che fin da prima del matrimonio con Montano non abbia mai esitato a mettere gli addominali in mostra sui social.

Olga Plachina nel 2017

La trasformazione di Olga Plachina

Com'è cambiata negli anni Olga, la moglie di Aldo Montano? Fatta eccezione per alcune foto da giovanissima in cui non aveva ancora gli addominali scolpiti, è praticamente rimasta identica. Le due gravidanza non hanno intaccato la sua forma fisica mozzafiato, fin dalle settimane successive al parto non ha esitato a rivelare il ventre piatto e tonico sul suo profilo social, a prova del fatto che lo sport è un vero e proprio toccasana al termine della dolce attesa. Per il resto sembra non essere cambiata: è fedele al biondo e riesce a essere elegante in ogni contesto.

Olga Plachina dopo il parto

Com'è nato l'amore tra Olga Plachina e Aldo Montano

La vita di Olga Plachina è cambiata nel 2014 quando ha conosciuto Aldo Montano grazie a un'amicizia in comune. Lui era reduce dalla rottura con Antonella Mosetti ma, nonostante ciò, si è innamorato alla follia fin dal primo momento, non preoccupandosi affatto dei 16 anni di differenza che lo separano dalla modella. Nel 2016 i due si sono sposati con una cerimonia privata in Siberia e da allora, oltre ad aver avuto due figli, Olympia e Mario Jr., sono letteralmente inseparabili.