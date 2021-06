Il conto alla rovescia è finito: oggi, venerdì 18 giugno, inizia la Settimana della Moda dedicata alle collezioni maschili, che si concluderà il 22 giugno. Milano Moda Uomo è un primo tentativo di tornare alla normalità dopo la pausa forzata imposta dalla pandemia. La Milano Fashion Week Men’s Collection sarà ancora in versione "phygital", una formula ibrida che comprenderà sia eventi fisici che digitali. I designer presenteranno le collezioni uomo per la Primavera/Estate 2022: la maggior parte di loro lo farà attraverso sfilate in streaming o video di presentazione, ma si inizia a tornare agli show "fisici" con ben quattro sfilate in presenza. Prime prove anche di eventi in presenza, con il cocktail di inaugurazione di Camera Moda.

Le novità e le sfilate in presenza

Milano Moda Uomo prevede 48 appuntamenti, 12 presentazioni e 12 eventi per un totale di 65 brand in calendario. Quattro le sfilate in presenza: Dolce & Gabbana il 19 giugno; Etro il 20 giugno; e Giorgio Armani il 21 Giugno con una doppia sfilata. Tutti gli altri brand presenti in calendario organizzano presentazioni su appuntamento in showroom o sfilate virtuali che si possono seguire in streaming sulla piattaforma digitale messa a punto da Camera Moda. Tra le novità più attese c'è sicuramente il debutto di Diesel sotto la guida del nuovo direttore creativo Glenn Martens: la data da segnare sul calendario è il 21 giugno, quando presenterà la sua collezione "all gender", per tutti. Tra gli eventi "oltre le passerelle" da non perdere c'è la collezione che Gucci ha firmato per celebrare i 100 anni dalla fondazione: Gucci non sfila nel calendario delle Fashion Week, ma il 18 e il 19 giugno la collezione verrà presentata (su invito) in Via Montenapoleone.

Il cocktail di benvenuto

Prima della pandemia la Fashion Week significava feste ed eventi sparsi per la città: per tornare alle serate e ai dj set bisognerà aspettare che il Covid-19 sia definitivamente alle nostre spalle, ma intanto si fanno "le prove generali" con un cocktail di benvenuto organizzato nel pieno rispetto delle norme anti-Covid nella Casa degli Atellani il 19 giugno.

Gli eventi dedicati all'ambiente e ai migranti

Sulla piattaforma di Camera Moda saranno ospitati anche eventi tematici dedicati alla sostenibilità ambientale, come Designer for the Planet, evento arrivato alla terza edizione, che raccoglierà le collezioni di alcuni designer emergenti che hanno fatto della sostenibilità il loro focus principale. Un altro tema importante sono i diritti umani e l'accoglienza: il 20 giugno, in occasione della giornata mondiale dei rifugiati, CNMI presenterà, insieme a UNHCR, il progetto "Fashion deserves the World", che permetterà a 15 migranti e richiedenti asilo di accedere a un programma di formazione all'interno delle aziende che fanno parte della rete di Camera Moda.

Il calendario di Milano Moda Uomo Primavera/Estate 2022

Il calendario definitivo di Milano Moda Uomo si apre con Ermenegildo Zegna, oggi alle 15:00, e si chiude martedì alle 13, con lo show digitale di Dima Leu. La giornata di sabato vede la prima delle quattro sfilate in presenza, Dolce&Gabbana, insieme ai show digitali di Fendi e Tod's. Domenica invece è la volta dello show in presenza di Etro, seguito da MSGM e Prada. Lunedì si prosegue con il doppio show di Giorgio Armani, in via Borgonuovo 21, prima degli show conclusivi della giornata di martedì. Ecco il calendario definitivo:

Venerdì 18 giugno

15:00 ERMENEGILDO ZEGNA

16:00 TÍSCAR ESPADAS

17:00 SANTONI

18:00 MANS

19:00 PHILIPP PLEIN

Sabato 19 giugno

10:00 FEDERICO CINA

10:30 DHRUV KAPOOR

11:00 ELEVENTY

11:30 SPYDER

12:00 CANALI

13:00 CHILDREN OF THE DISCORDANCE

13:30 LES HOMMES

14:00 FENDI

15:00 TOD’S

16:00 DOLCE&GABBANA (evento dal vivo)

17:00 SUNNEI

17:30 SERDAR

18:00 DALPAOS

Domenica 20 giugno

10:00 MTL STUDIO

10:30 FRANC ELIS

11:00 REVENANT RV NT

11:30 TOKYO JAMES

12:00 ETRO (evento dal vivo)

13:00 MSGM

14:00 PRADA

15:00 HAN KJØBENHAVN

16:00 424

17:00 NICK FOUQUET – FEDERICO CURRADI

18:30 DAVID CATALÁN

19:00 MIGUEL VIEIRA

Lunedì 21 giugno

10:00 A_COLD-WALL

10:30 JIEDA

11:00 KITON

11:30 KNT

12:00 ANDREA POMPILIO PER HARMONT & BLAINE

12:30 ZENAM

13:00 NUMERO 00

14:00 DIESEL

15:00 WOOLRICH

16:00 GALL

17:00 PAURA DI DANILO PAURA

18:00 GIORGIO ARMANI (evento dal vivo)

19:00 GIORGIO ARMANI (evento dal vivo)

Martedì 22 giugno

10:00 MAGLIANO

10:30 VÌEN

11:00 APN73

11:30 LES HOMMES

12:00 SOLID HOMME

13:00 DIMA LEU