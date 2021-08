Offerte spiaggia su eBay: fino al 60% di sconto su accessori per il mare e prodotti per il corpo Sconti fino al 50% per la settimana di offerte eBay sulla sezione estate: accessori da mare e prodotti per corpo e capelli. Approfittando delle promozioni in corso si potranno acquistare, a prezzi convenienti, tutti gli articoli che non avete avuto occasione di comprare finora. Ombrelloni e lettini per rilassarvi in spiaggia; creme corpo e doposole idratanti per proteggervi anche nelle giornate più calde. Scopriamo insieme quali sono le migliori offerte eBay della settimana per le vacanze al mare.

Inizia la settimana di offerte eBay con tantissimi sconti su due categorie: articoli e attrezzatura da spiaggia e prodotti per la cura della persona. Approfittando delle promozioni in corso, sarà possibile acquistare a un prezzo scontato tutto ciò che potrà servire per le vostre vacanze al mare: lettini, ombrelloni, brandine e teli mare in sconto fino al 55%.

E se ancora non vi siete portati avanti con protezioni solari e kit per la cura dei vostri capelli al mare, potrete acquistare in sconto fino al 60% tutti i prodotti fondamentali per prendervi cura della vostra pelle e dei vostri capelli in vacanza.

Scopriamo insieme quali sono le offerte eBay della settimana dedicate all'estate da non lasciarsi sfuggire.

Sconti fino al 60% su articoli per la cura del corpo e della persona

Mai partire per il mare senza protezione solare per proteggere la pelle, latte doposole per lenire le irritazioni e un buon balsamo per idratare i capelli. Ecco le offerte della settimana sui prodotti per pelle e capelli perfetti per l'estate.

-60% di sconto su kit Aloe Vera della Omnia: in supersconto il kit per capelli all'aloe vera della Omnia, composto da shampoo fisiologico idratante, balsamo distrincante, bagnodoccia dermo-eco bio, crema corpo rigenerante e crema mani. L'aloe vera utilizzata in questi prodotti proviene da agricoltura biologica certificata; l'estrazione non si serve di solventi chimici. Particolarmente indicata per le irritazioni estive da sale e sole.

-50% di sconto su Latte solare SPF50 e doposole lenitivo all'Aloe Vera della Geomar: la Geomar fornisce in sconto uno dei suoi kit più famosi. Il latte solare ad alta protezione SPF 50+ garantisce protezione dal sole grazie ai filtri minerali; il latte doposole al 72% di succo di aloe vera è un latte lenitivo adatto anche alle pelli più sensibili, perfetto per dare sollievo immediato dopo una giornata di mare.

-38% di sconto su acqua solare e spray doccia shampoo abbronzante della Bilboa: il kit da spiaggia della Bilboa, perfetto da comprare prima delle vacanze al mare. All'interno si trova l'acqua spray abbronzante alla menta glaciale, ideale per intensificare l'abbronzatura; il docciabronze alla menta glaciale da sollievo ai capelli stressati dal mare.

-38% di sconto su Latte solare della Omnia: il latte solare della Omnia all'olio di argan è ideale per carnagioni olivastre o tendenti allo scuro, meno sensibili all'azione del sole. Il prodotto contiene olio di cocco, emolliente e nutriente, per calmare le irritazioni, e olio di sesamo, antiossidante e foto-protettivo. Non contiene siliconi, parabeni, filtri chimici contro i raggi UV e coloranti; è una crema ad assorbimento rapido, non lascia residui.

-8% di sconto su Incredible Milk della Milk Shake: lo spray per capelli della Milk Shake è un balsamo leave-in, ideale da portare in spiaggia, per limitare i danni del sale sulla vostra cute. Protegge le lunghezza dall'aggressione del sole e dei raggi UV, idrata e rinforza il fusto, per una chioma idratata e lucente anche alla fine della vacanza.

Sconti fino al 55% su articoli da spiaggia

La prossima settimana vi godrete le vacanze da una spiaggia e non avete ancora comprato l'ombrellone? Non vi preoccupate, date uno sguardo agli articoli che seguono e controllate di non aver dimenticato altro.

-55% di sconto su ombrellone da spiaggia girafacile di Ermes: ombrellone da spiaggia di 2 m di diametro, molto ampio, adatto anche a famiglie e comitive numerose. Il tessuto di qualità, oltre a essere estremamente resistente, fornisce anche protezione dai raggi UV. È facile da piantare su qualsiasi terreno grazie alla punta elicoidale e al particolare tubo brevettato: in questo modo anche con il vento l'ombrellone non perderà la presa.

-50% di sconto su ombrellone Taormina in cotone a righe: per gli amanti degli ombrelloni in stile un po' retrò, l'ombrellone Taormina è un ampio supporto a righe, disponibile in varie tonalità. Il diametro di 2 metri crea un'ombra adatta non solo alla spiaggia, ma anche al giardino o al balcone. Le 8 stecche in acciaio rinforzato forniscono stabilità al tessuto. In ultimo, il peso di soli 130 g lo rende pratico da portare al mare.

-47% di sconto su brandina da mare in alluminio pieghevole della Cancun: comoda per la spiaggia, ma anche per la piscina, la brandina pieghevole della Cancun è un pratico lettino da mare con maniglie per il trasporto e rinforzi elastici, leggera e pratica grazie alla struttura in alluminio anodizzato. Il tettuccio in parasole è dotato di viti autobloccanti; lo schienale è reclinabile in 4 posizioni. Il tessuto è lavabile in lavatrice.

-30% di sconto su telo con schienale regolabile: un tappetino da spiaggia con schienale regolabile, morbido e confortevole, facilmente richiudibile, comodo da portare grazie ai manici per il trasporto. Sono disponibili 5 inclinazioni diverse; la struttura è in acciaio mentre la superficie principale è in poliestere resistente all'acqua. È molto comodo anche per i campeggi.

-15% di sconto su borsa da spiaggia in tela della Mhateria: una borsa da spiaggia in paglia rivestita di tessuto, con manici e angoli rinforzati in pelle, per resistere anche all'usura. La chiusura coulisse può essere aperta con facilità; la borsa è capiente ma non ingombrante. Il decoro del tessuto richiama figure geometriche, dal sapore di decorazioni tribali.