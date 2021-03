Un buon arredo rappresenta un ottimo biglietto da visita per accogliere ospiti, amici e parenti in un ambiente confortevole. Dare la giusta attenzione alla scelta dei mobili e degli accessori, permette di avere sempre un'abitazione dall'aspetto gradevole e che sia godibile al massimo. Sono diverse le zone della casa da prendere in considerazione ma, tra le più importanti, ci sono senza dubbio camera da letto, cucina e zona living.

Per fortuna, sono tantissime le opzioni disponibili online quando si parla di arredamento.

Su store come Amazon ed Emma Materasso, infatti, è possibile trovare accessori, complementi d'arredo e mobili, che aiutino a dare quel tocco caldo e accogliente alla propria abitazione.

Abbiamo selezionato le migliori offerte per la casa, con sconti fino anche al 40%, su materassi, cuscini e coprimaterassi, ma anche sedie, divani e complementi d'arredo di ogni tipo. Scopriamo insieme quali sono e come approfittarne.

Offerte per la camera da letto

Di seguito le offerte che riguardano la camera da letto, con tantissimi prodotti scontati come materassi, cuscini e coprimaterassi.

40% di sconto sul Materasso Emma Original eletto prodotto dell'anno 2020 grazie alla combinazione di schiume innovative e alla presenza di zone a portanza differenziata. Il materasso, grazie all'innovativo strato a cellule aperte, permette di dissipare il calore più velocemente, per una sensazione di freschezza e benessere durante il sonno. Un materasso alto ben 25cm è disponibile in varie dimensioni: singolo, matrimoniale e una piazza e mezza.

35% di sconto sul Coprimaterasso Protettivo Emma pensato per resistere nel tempo grazie alla sua struttura 100% waterproof. Questo permette di evitare che liquidi, cibo e animali possano sporcare il materasso. Il coprimaterasso è inoltre ipoallergenico grazie alla tecnologia AllergyShield, che protegge da polvere, acari e peli di animali. Un prodotto morbido e dal design moderno, adatto a ogni materasso.

34% di sconto su Cuscino Memory Emma composto da tre strati di schiuma ZeroGravity, che permettono di regolarne l'altezza a proprio piacimento. Il cuscino si adatta facilmente a tutte le posizioni del sonno mentre lo strato ultratraspirante di AirgoCell previene la formazione di umidità, mantenendo il guanciale sempre fresco. Si tratta di un cuscino ipoallergenico e semplice da pulire, grazie alla pratica cover sfoderabile.

30% di sconto sul Materasso Emma One dall'altezza di 18cm e con rivestimento sfoderabile per una migliore pulizia. Emma One è un materasso ergonomico con 7 diverse zone di portanza in grado di garantire una corretta postura durante il sonno. Il prodotto è inoltre traspirante, per garantire la giusta temperatura durante tutte le stagioni.

25% di sconto sul pacchetto all inclusive di Emma che include, il materasso Emma Original di qualsiasi dimensione, dal singolo al matrimoniale king size, coprimaterasso e coppia di cuscini in memory foam, la soluzione perfetta per chi vuole rinnovare l'intero corredo.

Offerte per la zona living e cucina

La zona living, e la cucina, sono probabilmente i luoghi della casa nei quali passiamo più tempo, e nei quali generalmente accogliamo gli ospiti. Ecco le offerte più interessanti per queste due zone della casa così importanti.

33% di sconto sul divano letto Intex di dimensioni 203 x 224 x 66 cm. In particolare il divano prevede due posti a sedere e include due pratici portabicchieri sui braccioli laterali. Il materiale con cui è realizzato è completamente impermeabile e semplice da pulire. Il design moderno lo rende facile da inserire in qualsiasi contesto abitativo.

25% di sconto sul mobile credenza HOMCOM dotato di 4 ripiani, un armadietto con anta, un vano per microonde situato nella parte superiore, 3 cassetti di grandi dimensioni e un armadietto grande nella parte inferiore. La credenza è realizzata in legno truciolato e presenta un design moderno, con un'alternanza di colori chiari e scuri, e la presenza di pratiche maniglie in metallo.

21% di sconto sul set di 4 sedie Albatros dalla forma e dal design moderno. Le sedie presentano una struttura in acciaio e un rivestimento in ecopelle, semplice da lavare, che le rende comode e confortevoli.

12% di sconto sul portachiavi Zeller realizzato in legno di faggio e acciaio inox. Il design è moderno e prevede 8 gancetti per appendere le chiavi situati all'interno. La porticina in acciaio inox presenta l'incisione di una chiave sulla parte superiore. La confezione arriva con inclusi tutti i materiali di montaggio.

5% di sconto sulle mensole da muro LIFA LIVING dal design moderno, pensato per rendere più accogliente la zona living. La forma della struttura è rotonda, realizzata in solido acciaio, in modo da garantire resistenza e solidità. Sono previsti 4 ripiani salvaspazio, sui quali poter poggiare piante, decorazioni e complementi d'arredo di ogni tipo.